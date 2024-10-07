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Семья из Джорджии и их питомец нашли убежище в ванной, когда шторм Хелен неустанно срубил деревья, нанося ущерб их дому.

Братья Коппер и Джонс-Уиттентвердят, что не испытывали страха, когда четыре большие сосны рухнули на передний двор их дома во время шторма Х'ancienne во их районе Джорджии. Änderungen, оба 6 лет,确认, что остаются спокоенными, пока их мать Кристин в спешке собирают их, старшую сестру и домашнего...

 and  Katherine Bradley
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В 거라고 désormais, Кристин Джонс крепко прижимает к себе сына на веранде их дома, где крыша не...
В 거라고 désormais, Кристин Джонс крепко прижимает к себе сына на веранде их дома, где крыша не выдерживает под напором падающих деревьев.

Семья из Джорджии и их питомец нашли убежище в ванной, когда шторм Хелен неустанно срубил деревья, нанося ущерб их дому.

"Меня напугало," призналась мама.

Маленькая Сиенна, всего 9 лет, призналась, что нашла утешение в молитве в своей ванне.

"Мы все слушались, когда я сказала им, я легла сверху и прикрыла нас этим матрасом," - объяснила Кристин Джонс из своего поврежденного дома в пригороде Мартинез в Августе несколько дней спустя. "Да, в ванне с нами четверо было немного тесно."

Хелен приземлилась как ураган второй категории в юго-западной Джорджии ранним утром в пятницу, после двух дней интенсивных дождей, которые пролились на большие части штата, сделав землю чрезвычайно влажной и деревья более восприимчивыми к падению.

Августа испытала на себе главный удар шторма. Вырванные деревья все еще видны, разбросанные по районам и блокирующие дома. Электрические столбы перегораживают дороги, и воздух наполнен ароматом свежесрубленной древесины, когда команды работают над уборкой мусора.

Сначала дети спали в гостиной, пока их мама внимательно следила за погодными отчетами по телевизору.

Первые четыре деревья рухнули на дом Джонсов, прямо на то место, где мальчики отдыхали в гостиной. Деревья пробили чердак, вырвали дымоход, и когда дождевая вода начала литься из камина, семья нашла убежище в относительной безопасности ванной комнаты.

Дети вспомнили страшные звуки, которые они слышали, когда прятались в ванне с собакой, ветер выл, а вода текла из прорванных труб, как оглушительно громкие.

Гalen Джонс, муж, оценил, что всего шесть деревьев ударили их дом. В то время Гален был в отъезде на гольф-туре и боролся с плохим покрытием сотовой связи, чтобы вернуться.

Кристен Джонс запечатлела себя на фотографии вместе со своими сыновьями Коупером и Уиттеном, шести и девяти лет, дочерью Сиенной и их домашним Venise, ища укрытие в ванне, когда ураган Хéléne platinum деревья в их дом.

"Что мы вообще могли сделать так далеко? Конечно, мы беспокоились о том, как мы вообще сможем вернуться. Будут ли они в порядке?" - вспоминает он.

Августа пережила одни из самых суровых погодных условий в штате, с дождями до 12-15 дюймов и очень сильными ветрами.

Когда ее муж не смог вернуться, Кристин Джонс обратилась к своим соседям за помощью, зная, что больше небезопасно оставаться в своем доме.

"Я отправила сообщение: 'На нашем доме упало дерево. Пожалуйста, помогите нам?'" - объяснила Кристин. Прошло меньше 10 минут, прежде чем она получила ответ: "Мы у вашей передней двери".

Соседи пришли на помощь, сопровождая их через шторм со фонариками и предоставляя временное убежище, пока шторм не стих.

Ясное небо после шторма

Недели спустя после хаоса Хелен, который унес жизни не менее 200 человек в шести штатах, включая почти 30 в Джорджии, воздух в Августе наполнялся звуками строительной техники.

Электричество все еще отключено у почти половины жителей Августы, дороги заблокированы, топливо в дефиците, связь нестабильна, и многие жители работают над восстановлением своей жизни. Но есть слабая надежда на прогресс.

Работники коммунальных служб восстанавливают обрушенные линии электропередач на Уоррене Роуд в Августе, Джорджия, 30 сентября 2024 года.

"Потихоньку все налаживается," - говорит Гален Джонс. "Вот здесь появляется электричество, потом здесь, и постепенно электричество возвращается."

На национальном уровне президент Джо Байден и вице-президент Камала Харрис посетили штат, чтобы оценить ущерб и встретиться с официальными лицами чрезвычайных служб. В ответ губернатор Джорджии Брайан Кэмп объявил о приостановке налога на бензин штата до окончания чрезвычайного положения 9 октября. Кроме того, Августовский национальный гольф-клуб пообещал $5 миллионов в Фонд помощи сообщества урагана Хелен.

Примерно половина округа все еще без электричества

Эван Грантски из своего района в Августе поделился, что на его машину упало дерево, дом соседа был разрушен, и у всех нет электричества. Но его музыкальный магазин в центре города смог восстановить электричество и доступ в интернет.

Между тем, Обед Кастильо из El Paso Tacos & Tequila сказал, что его ресторан был переполнен голодными клиентами, ищущими еду и зарядку для телефонов.

По словам Моники Фостер, в ее доме электричество восстановлено, но у соседей все еще нет электричества, что представляет значительный риск для пожилых людей в районе, которые зависят от аппаратов искусственной вентиляции легких и рефrigerated лекарств.

Примерно 47% округа все еще без электричества, и его восстановление не ожидается до этого уик-энда, как сообщает Georgia Power.

"Они должны как можно скорее восстановить электричество в этом районе, потому что многие пожилые люди нуждаются в зарядке своих аппаратов искусственной вентиляции легких и хранении лекарств в холодильнике," - говорит Фостер.

В центре города Августы сильные ветры выкорчевывали деревья из асфальта, в течение двух дней выпало столько же дождя, сколько обычно выпадает за четыре месяца.

Фостер объясняет, что ее семья протягивает электрический шнур от своего дома к дому соседей, чтобы предоставить им электричество по ночам.

"Мы сделаем все, что сможем," - говорит Фостер.

Семья Джонсов теперь размышляет о своих планах на будущее по восстановлению своего дома и своей жизни.

"Мы бы предпочли остаться здесь. Мы бы хотели восстановить это место. Мы любим этот район," - говорит Гален Джонс. "Наши соседи замечательные, но если финансовая сторона не сложится, мы, возможно, придется переехать куда-то еще."

Семья Джонсов благодарна, что все в их кругу в безопасности, и они готовы двигаться вперед, но несмотря на заявление мальчиков, что они не напуганы, есть признаки того, что этот опыт останется в их памяти даже после восстановления собственности.

"На следующую ночь пошел дождь, и они были напуганы," - делится Кристин Джонс. "Дождь и страх перед сильным ветром. Это было довольно пугающе, ребята."

"После того, как мы нашли убежище в ванне, мы все обняли друг друга и сказали, что мы вместе как семья," - упоминает Кристин Джонс.

Несмотря на причиненный ущерб, община сплотилась вокруг нас и предложила свою помощь, что заставило нас почувствовать благодарность и поддержку в такое трудное время, - добавил Гэлен Джонс, имея в виду помощь соседей.

Живущие в Мартинезе, Джорджия, семья Джонсов послеAugustae с 2016 года. Но недавний ураган Хельene нанес значительный ущерб региону, оставив их жилье в руинах.

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