Семья Айзека Хейза подала в суд на Трампа.

Дональд Трамп использовал песню "Держись (Я иду)" Исаака Хейза для продвижения себя на предвыборных мероприятиях. Семья покойного певца далеко не в восторге и сейчас подает в суд на бывшего президента США за 134 случая нарушения авторских прав.

Отчетливо сообщается, что команда кампании Трампа неоднократно использовала песню соул-музыканта Исаака Хейза для продвижения бывшего президента США. Семья покойного певца хочет подать в суд на Трампа и его команду за 134 случая нарушения авторских прав, как было объявлено в социальных сетях. Согласно информации, песня "Держись (Я иду)", соавтором которой является Хейз, использовалась незаконно на предвыборных мероприятиях с 2022 по 2024 год.

В письме, опубликованном 11 августа, указано, что права на песню принадлежат семье и Isaac Hayes Enterprises. Они были проинформированы о том, что Трамп или ответственные официальные лица кампании позволили публично воспроизводить песню без надлежащего разрешения от правообладателей, несмотря на неоднократные просьбы не делать этого.

Требуется $3 миллиона

Теперь они требуют, чтобы Трамп и его команда перестали использовать песню к 16 августа, удалили все видеоролики, содержащие песню, из интернета, публично заявили, что права на использование не были получены, и выплатили хотя бы $3 миллиона. Эта сумма является скидкой, и в судебном иске она могла бы увеличиться в десять раз. Упоминается, что за каждый случай использования могло быть взыскано $150 000. Если сторона Трампа не подчинится, они примут все необходимые правовые меры.

В прошлом подобные случаи с недовольными артистами - в том числе Нилом Янгом и Rolling Stones - уже происходили. Недавно команда социальных сетей Селин Дион также сообщила об незаконном использовании ее хита "Моё сердце будет биться вечно" в Instagram, заявив, что это "никак не было санкционировано" и что певица не поддерживает такой тип использования.

Выборы президента США 2024 года еще не состоялись, но использование команды кампании Трампа "Держись (Я иду)" Исаака Хейза вызвало правовые проблемы. Семья покойного певца требует хотя бы $3 миллиона от Трампа и его команды, считая, что песня была использована без необходимого разрешения на предвыборных мероприятиях, предшествующих 2024 году.

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