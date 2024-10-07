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Siemens Energy считает вероятность 20%

 and  Max Becker
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Siemens Energy считает вероятность 20%

Ценные бумаги Siemens Energy более чем удвоились за последний год.

Цена акций Siemens Energy заняла одно из лидирующих мест в DAX, увеличившись примерно на 190% за последние двенадцать месяцев. Этот рост ускорился после урегулирования вопросов с Министерством юстиции США в связи с обвинениями в даче взяток, связанными с дочерней компанией. 1 октября 2024 года цена акции достигла годового пика в €34,64.

Аналитики Deutsche Bank ожидают, что Siemens Energy достигнет своих годовых целей, и продолжают рекомендовать покупать акции, повысив свой прогноз цены с €31 до €38.

Предложение по инвестициям

Инвесторы, ищущие существенную инвестицию в Siemens Energy, которая все еще кажется недооцененной, и стремящиеся снизить риск владения акциями в то же время, стремясь к высокой прибыли, могут рассмотреть возможность покупки капитализированного бонусного сертификата с высоким уровнем защиты.

Вместо прямой покупки акций бонусные сертификаты предлагают инвесторам возможность получать двузначные процентные возвраты ежегодно, даже в случае застоя или снижения цены.

Операция

Если цена акций Siemens Energy не упадет ниже или не коснется отметки €20 к дате погашения сертификата, сертификат будет погашен на уровне бонуса €40,50 30 декабря 2025 года.

Важная информация

Капитализированный бонусный сертификат DZ Bank (ISIN: DE000DQ8FV21) на Siemens Energy имеет уровень бонуса и лимит €40,50. Лимит определяет максимально возможную сумму погашения. Активный барьер составляет €20, и сертификат доступен по цене €33,65 при цене акций Siemens Energy €34,40.

Возможности прибыли

Покупка сертификата по цене €33,65 предлагает потенциальный возврат 20,36% (годовой возврат 17%) в течение периода 14 месяцев, при условии, что цена акций не упадет более чем на 41,86% до €20 или ниже.

Риски

Если цена акций Siemens Energy достигнет барьера €20 и останется ниже лимита к дате погашения сертификата, сертификат будет погашен по цене закрытия акции, ограниченной уровнем лимита. Если это меньше цены покупки €33,65, инвестиция приведет к убыткам.

Эта статья предоставляет только информацию и не является рекомендацией покупать или продавать акции Siemens Energy или другие связанные инвестиции. Точность данных не гарантируется.

Инвесторы, заинтересованные в диверсификации своего портфеля, могут рассмотреть другие инструменты фондового рынка, связанные с Siemens Energy, такие как облигации или привилегированные акции, чтобы снизить риски, связанные с владением акциями. Несмотря на высокие доходы от покупки капитализированного бонусного сертификата, важно учитывать возможные потери, если цена акций Siemens Energy упадет ниже активного барьера.

Вместо того чтобы полагаться только на акции Siemens Energy для достижения целей инвестирования, сочетание разных инструментов фондового рынка, таких как другие инструменты фондового рынка, связанные с Siemens Energy, может предложить более сбалансированную и потенциально менее рискованную стратегию инвестирования.

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