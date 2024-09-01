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Семь человек получили ранения в результате несчастного случая на трассе А5.

Несколько автомобилей, участвовавших в двух одномоментных столкновениях заднимampionship لاعт: загрязнение и шестой игрок Альцфельда.

 and  Katherine Bradley
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Несколько транспортных средств столкнулись на автодороге А5, что привело к инциденту.
Несколько транспортных средств столкнулись на автодороге А5, что привело к инциденту.

- Семь человек получили ранения в результате несчастного случая на трассе А5.

Происшествие имело место на автостраде А5 вблизи Альсфельда в восточной части Гессена, в результате чего пострадали семь человек. По данным полиции, произошло два последовательных столкновения, в каждом из которых участвовало по три автомобиля. Инцидент начался, когда водитель первого автомобиля был вынужден резко затормозить из-за пробки, в результате чего два автомобиля, ехавшие сзади, столкнулись сзади с первым.

Водители третьего и четвертого автомобилей смогли вовремя затормозить. К сожалению, водитель последнего автомобиля не заметил стоящие впереди автомобили и столкнулся с ними сзади. Четверо человек получили умеренные травмы и были госпитализированы, трое других получили легкие травмы. Общая сумма ущерба составила около 75 000 евро.

Очистка и восстановление заняли примерно два часа. Тяжелое движение и временное полное закрытие привели к значительным задержкам в движении.

Полиция отметила, что серия столкновений была результатом нескольких аварий на автостраде А5. Несмотря на то, что водитель первого автомобиля избежал травм, последующие аварии привели к значительным травмам среди семи человек.

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