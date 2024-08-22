Сельскохозяйственные работники выражают обеспокоенность по поводу значительно сниженной урожайности.

Фермеры в Германии столкнулись с неудовлетворительным урожаем в этом году, с показателями урожайности зерновых, значительно ниже, чем в предыдущем году. Основными причинами являются избыточные осадки и недостаток солнечного света. Однако то, что действительно раздражает фермеров, - это "теоретические" нормы, установленные политикой.

По данным Ассоциации немецких фермеров, ожидаемый урожай этого года составит около 39,3 миллиона тонн, что на 2,7 миллиона тонн меньше, чем в 2023 году. Это настоящая неприятность, как они говорят. Осадки, иногда сильные, отрицательно сказались не только на урожайности, но и на качестве зерна в некоторых регионах.

Президент Ассоциации немецких фермеров Йоахим Руквиед охарактеризовал этот год как еще один провал. Он винит плохие погодные условия, в частности влажный климат с осени до раннего лета, и недостаток солнечного света за низкую урожайность. Дожди во время уборочной кампании часто замедляли работу комбайнов. Значительно более низкая, чем обычно, урожайность зерна вновь подчеркивает очевидное влияние изменения климата.

Руквиед также осудил то, что он назвал "неверными законодательными требованиями". Он призвал политику отменить "теоретические и неэффективные" правила для отрасли. Ассоциация обвинила политику в том, что она делает почти невозможным для фермеров производить высококачественную пшеницу, несмотря на спрос на нее. Вместо этого они вынуждены производить фуражную пшеницу из-за норм на удобрения и других факторов.

Дождь приносит благо сахарной свекле, кукурузе и картофелю

Руквиед также отметил возрастающие ограничения на защиту растений как фактор, способствующий снижению урожайности и качества зерна и рапса. Он подчеркнул необходимость пересмотра политики защиты растений в связи с высоким риском грибковых заболеваний в этом сезоне.

Интересно, что избыточные осадки в основном благоприятствовали сахарной свекле, кукурузе, картофелю и овощам. Однако картофель страдает от гниения листьев и клубней, а у сахарной свеклы появились новые заболевания.

В плодоводстве причинен значительный ущерб, в частности из-за поздних заморозков. Ассоциация сетует на двойные вызовы, связанные с ограничениями на защиту растений и минимальной заработной платой. В виноградарстве ожидается ниже среднего урожай во всех регионах. Отчет о урожае Ассоциации немецких фермеров является оценкой, полученной на основе отчетов от 18 региональных ассоциаций фермеров о фактически убранных площадях и урожаях.

Ассоциация немецких фермеров в своем отчете о урожае прогнозирует снижение урожайности зерна до примерно 39,3 миллиона тонн в этом году, что на 2,7 миллиона тонн меньше, чем в 2023 году. Руквиед, президент Ассоциации немецких фермеров, критикует "неверные законодательные требования" и призывает политику отменить "теоретические и неэффективные" правила, заявляя, что они мешают фермерам производить высококачественную пшеницу.

Читайте также: