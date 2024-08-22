Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПанорамаНовостиАссоциация немецких фермеров

Сельскохозяйственные работники выражают обеспокоенность по поводу значительно сниженной урожайности.

 and  Alex Stellmacher
Время чтения 2 минут
Ожидаемый урожай зерна в этом году оценивается в 39 миллионов метрических тонн.
Ожидаемый урожай зерна в этом году оценивается в 39 миллионов метрических тонн.

Сельскохозяйственные работники выражают обеспокоенность по поводу значительно сниженной урожайности.

Фермеры в Германии столкнулись с неудовлетворительным урожаем в этом году, с показателями урожайности зерновых, значительно ниже, чем в предыдущем году. Основными причинами являются избыточные осадки и недостаток солнечного света. Однако то, что действительно раздражает фермеров, - это "теоретические" нормы, установленные политикой.

По данным Ассоциации немецких фермеров, ожидаемый урожай этого года составит около 39,3 миллиона тонн, что на 2,7 миллиона тонн меньше, чем в 2023 году. Это настоящая неприятность, как они говорят. Осадки, иногда сильные, отрицательно сказались не только на урожайности, но и на качестве зерна в некоторых регионах.

Президент Ассоциации немецких фермеров Йоахим Руквиед охарактеризовал этот год как еще один провал. Он винит плохие погодные условия, в частности влажный климат с осени до раннего лета, и недостаток солнечного света за низкую урожайность. Дожди во время уборочной кампании часто замедляли работу комбайнов. Значительно более низкая, чем обычно, урожайность зерна вновь подчеркивает очевидное влияние изменения климата.

Руквиед также осудил то, что он назвал "неверными законодательными требованиями". Он призвал политику отменить "теоретические и неэффективные" правила для отрасли. Ассоциация обвинила политику в том, что она делает почти невозможным для фермеров производить высококачественную пшеницу, несмотря на спрос на нее. Вместо этого они вынуждены производить фуражную пшеницу из-за норм на удобрения и других факторов.

Дождь приносит благо сахарной свекле, кукурузе и картофелю

Руквиед также отметил возрастающие ограничения на защиту растений как фактор, способствующий снижению урожайности и качества зерна и рапса. Он подчеркнул необходимость пересмотра политики защиты растений в связи с высоким риском грибковых заболеваний в этом сезоне.

Интересно, что избыточные осадки в основном благоприятствовали сахарной свекле, кукурузе, картофелю и овощам. Однако картофель страдает от гниения листьев и клубней, а у сахарной свеклы появились новые заболевания.

В плодоводстве причинен значительный ущерб, в частности из-за поздних заморозков. Ассоциация сетует на двойные вызовы, связанные с ограничениями на защиту растений и минимальной заработной платой. В виноградарстве ожидается ниже среднего урожай во всех регионах. Отчет о урожае Ассоциации немецких фермеров является оценкой, полученной на основе отчетов от 18 региональных ассоциаций фермеров о фактически убранных площадях и урожаях.

Ассоциация немецких фермеров в своем отчете о урожае прогнозирует снижение урожайности зерна до примерно 39,3 миллиона тонн в этом году, что на 2,7 миллиона тонн меньше, чем в 2023 году. Руквиед, президент Ассоциации немецких фермеров, критикует "неверные законодательные требования" и призывает политику отменить "теоретические и неэффективные" правила, заявляя, что они мешают фермерам производить высококачественную пшеницу.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Изначально изображенная 'bayesовская' считалась неподдающейся крушению
Панорама

Конструктор яхт выдвигает серьезные обвинения против команды Бейеса.

Конструктор яхт выдвигает серьезные обвинения против команды Бейеса. Люксовый парусник "Байесиан" потерпел крушение во время шторма у берегов Сицилии, оставив всех в недоумении относительно причин. Архитектор яхт Giovanni Costantino выдвинул гипотезы о возможных причинах этой катастрофы. К сожалению, капитан судна Джеймс Катфилд, который выдержал шторм вместе с восемью

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Извержения вулканов в Исландии не редкость и часто приводят к замечательным видам.
Панорама

Недавний вулканический извержение происходит в Исландии.

- Недавний вулканический извержение происходит в Исландии. На Islandй земля вновь извергает лаву в больших количествах. В прошлую четверг ночью на острове в Северной Атлантике началось шестое за восемь месяцев извержение вулкана. Сырая видеозапись с RUV показала поток лавы из длинной трещины на полуострове Рейкьянес, юго-западнее Рейкьявика, столицы страны. Вещатель

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
Задержанный за незаконный оборот наркотиков
Панорама

Задержанный за незаконный оборот наркотиков

В Южной Калифорнии, к югу от Сан-Диего, обнаружили крупное количество метамфетамина, спрятанного под видом арбузов. Медицинские сотрудники США перехватили почти 1,8 тонны "наркотических динамов". На черном рынке эта партия стоит больших денег.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно

Последние

Премия "Оскар" вручается 2 марта.
Общество

Фильм, получивший Оскар, из Германии, будет происходить из семян священного смоковницы.

Фильм, получивший Оскар, из Германии, будет происходить из семян священного смоковницы. Первый барьер преодолен. Германия претендует на "Оскар" за лучший иностранный фильм с "Семенем святой смоковницы". Фильм исследует внутренние разногласия в семье, отражающие общественные трещины в Иране, как указано в обосновании. Всего несколько месяцев назад он

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Трамп обостряет проблемы на южной границе, противостоя Харрис и иммигрантское население.
Политика

Трамп обостряет проблемы на южной границе, противостоя Харрис и иммигрантское население.

Во время поездки в Аризону Трамп изображает мигрантов в целом как угрозу. Кроме того, он обвиняет своего политического соперника Харриса в ответственности за правонарушения, связанные с мигрантами.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Производство солнечной энергии в Германии достигает беспрецедентного пика в июле.
Главные темы

Производство солнечной энергии в Германии достигает беспрецедентного пика в июле.

В июле Германия установила потрясающий пик солнечной генерации на уровне 10,1 тераватт-часа, сообщает Федеральное министерство экономики. Это примерно 7-процентный рост по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В целом,Источники возобновляемой энергии смогли произвести в...

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно