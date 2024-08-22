- Сельскохозяйственные работники выражают недовольство урожаем рапса

В этом году урожай рапса в Саксонии-Анхальт не дотягивает до среднего показателя, составив около 3,1 метрических тонн с гектара, что ниже типичного среднего значения 3,7 тонн с гектара, согласно данным ассоциации farmers.

В лучшие времена фермерам удавалось собрать около 4 тонн рапса с гектара. Низкая урожайность в этом году, возможно, связана с неблагоприятными погодными условиями, наблюдавшимися в последнее время.

Площадь, занятая зимним рапсом, сократилась более чем на 10% по сравнению с прошлым годом, составив 122 000 гектаров. Представитель ассоциации farmers заявил, что основной причиной сокращения является уменьшение возможностей борьбы с вредителями. В результате, несколько культур пришлось перепахать осенью из-за серьезного вреда, причиненного молодым растениям вредителями, такими как почвенные блохи и другие вредные организмы, что грозило полной потерей урожая.

Несмотря на сокращение площади, занятой зимним рапсом, в более благоприятных условиях фермеры обычно собирали около 4 тонн с гектара. Однако низкая урожайность в сельском хозяйстве в этом году, возможно, связана со снижением возможностей борьбы с вредителями, что приводит к повреждению вредителями, такими как почвенные блохи и другие вредные организмы.

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