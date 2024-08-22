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ЭкономикаНовостиСоюз фермеров

Сельскохозяйственный коллектив: урожайность в 2024 году значительно снизится

Недостаток солнца и избыток влаги замедлили урожайность у многих farmers, что привело к невысоким урожаям. Кроме того, общая ситуация на рынке представляет трудности.

 and  Katherine Bradley
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Сельскохозяйственная группа провела пессимистичную оценку урожая 2024 года
Сельскохозяйственная группа провела пессимистичную оценку урожая 2024 года

- Сельскохозяйственный коллектив: урожайность в 2024 году значительно снизится

Немцы столкнулись с неудовлетворительным урожаем пшеницы в этом сезоне из-за непрерывных дождей. Союз немецких farmers предсказывает урожай в размере около 39,3 миллиона тонн, что является существенным снижением по сравнению с 42 миллионами тонн, собранными в прошлом году. Руководитель союза немецких farmers Руквиед назвал это "жесткой реальностью". По его словам, урожай и качество культур в некоторых районах пострадали из-за постоянных и порой сильных дождей.

Руквиед охарактеризовал этот год как еще один "критический момент", который привел к разочарованию. Он отметил длительный период избыточной влажности с осени до раннего лета, а также недостаток солнца. Кроме того, частые дожди во время уборочной кампании замедлили работу комбайнов. Еще раз неудовлетворительный урожай зерна служит грубым напоминанием о последствиях изменения климата. Союз призвал политиков отменить "неразумные и непрактичные" regulations для отрасли, в том числе те, которые связаны с пестицидами.

Руквиед выразил обеспокоенность по поводу "существенного снижения цен", в частности на зерновом рынке. При высоких операционных расходах, таких как энергия, получение прибыли от выращивания зерна в Германии становится все более сложной задачей.

Руководитель Союза немецких farmers Руквиед выразил обеспокоенность по поводу возможного "существенного снижения цен" на зерно из-за плохого урожая. Союз немецких farmers призывает к отмене "неразумных и непрактичных" regulations в области пестицидов, чтобы помочь farmers справиться с финансовыми трудностями.

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