Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиДругие транспортные средства

Сельскохозяйственная техника упала на 18 футов, тяжело ранив оператора.

Сельскохозяйственная техника сжимает урожай внутри складского помещения. затем она аккуратно сгибается, случайно опрокидывается, в результате чего происходит значительный ущерб имуществу.

 and  John Stellmacher
Время чтения 1 минута
Транспортное средство для сельского хозяйства устремилось вниз на шесть метров во время работы в...
Транспортное средство для сельского хозяйства устремилось вниз на шесть метров во время работы в установке для хранения зерна.

- Сельскохозяйственная техника упала на 18 футов, тяжело ранив оператора.

В воскресенье вечером на сельскохозяйственном складе произошел несчастный случай, в результате которого фермер, управлявший техникой, получил тяжелые травмы. Инцидент произошел, когда машина, используемая в качестве пресса для урожая, упала с высоты шести метров, что произошло со стороны, обращенной к передней части машины. По данным правоохранительных органов, причину этого происшествия пока не удалось установить. Полицейское управление оценивает ущерб примерно в 350 000 евро.

Попытки фермера достать инструменты из склада были затруднены присутствием других машин, припаркованных поблизости. После инцидента службы экстренной помощи вынуждены были маневрировать вокруг других машин, чтобы добраться до фермера.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Гамбург победил Альбу Берлин в первом поединке
Федеральные земли Германии

Гамбург победил Альбу Берлин в первом поединке

Во время тестовой игры, aktualный вице-чемпион столкнулся ситуа цветащащихся неполадок. В particular, два недавние дебютанты не смогли произвести впечатление

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
"Бавария" отдает дань уважения победителям Кубка Европы 1974 года
Федеральные земли Германии

"Бавария" отдает дань уважения победителям Кубка Европы 1974 года

FC Байерн чествует своих икон Ули Хёнесса, Зепп Маира, Пауль Брайтнер, 'Кацхе' Шварценбека и многих других, отмечая полвека со дня первой победы в Лиге чемпионов УЕФА в Брюсселе.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Основное событие Дня Саксонии-Анхальт - восхитительный парад в Штэндале
Федеральные земли Германии

Приблизительно 150 000 человек присоединяются к празднованию Дня Саксонии-Анхальта в Штендале.

Парад является главным аттракционом в День Саксонии-Аnhalt. В нём приняли участие примерно 3000 человек. Президент-министр считает его триумфальным празднованием штата.

 and  Hanna Hofmann
Для участников Общедоступно
На кубковом матче тренер Марко Розен из Лейпцига встречается с командой Штутгарт Pauli.
Федеральные земли Германии

Во втором раунде: Лейпциг выиграл у Паули, Динамо встретится с Дармштадтом.

В футбольном музее Германии решаются пары второго раунда Кубка DFB. Клубы из Саксонии должны встретиться с благоприятными соперниками в предстоящих играх.

 and  James Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Среди красного тумана Монцы, Леклерк праздновал свое победное путешествие.
Спорт

Среди красного тумана Монцы, Леклерк праздновал свое победное путешествие.

В отсутствие Верстаппена и Норриса Леcler из Монако занимает место. Энтузиасты формулы-1 проявляют волнение. Тем не менее, среди претендентов на титулы существуют несколько вопросов.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Гамбург победил Альбу Берлин в первом поединке
Федеральные земли Германии

Гамбург победил Альбу Берлин в первом поединке

Во время тестовой игры, aktualный вице-чемпион столкнулся ситуа цветащащихся неполадок. В particular, два недавние дебютанты не смогли произвести впечатление

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
"Бавария" отдает дань уважения победителям Кубка Европы 1974 года
Федеральные земли Германии

"Бавария" отдает дань уважения победителям Кубка Европы 1974 года

FC Байерн чествует своих икон Ули Хёнесса, Зепп Маира, Пауль Брайтнер, 'Кацхе' Шварценбека и многих других, отмечая полвека со дня первой победы в Лиге чемпионов УЕФА в Брюсселе.

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Спасатели извлекают пострадавшую женщину из завалов.
Политика

17:44 Лондон: российские наземные войска ускоряют продвижение в сторону Покровска

17:44 Лондон: российские наземные войска ускоряют продвижение в сторону Покровска 17:16 Пострадавшие и раненые после российского обстрела Курacho Военные России обстреляли город Курacho в области Донецк. По словам главы военной администрации Донбасса Вадима Филласкина в Telegram, погибли как минимум трое, и еще девять получили ранения. Считается, что город

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно