- Сельскохозяйственная техника упала на 18 футов, тяжело ранив оператора.

В воскресенье вечером на сельскохозяйственном складе произошел несчастный случай, в результате которого фермер, управлявший техникой, получил тяжелые травмы. Инцидент произошел, когда машина, используемая в качестве пресса для урожая, упала с высоты шести метров, что произошло со стороны, обращенной к передней части машины. По данным правоохранительных органов, причину этого происшествия пока не удалось установить. Полицейское управление оценивает ущерб примерно в 350 000 евро.

Попытки фермера достать инструменты из склада были затруднены присутствием других машин, припаркованных поблизости. После инцидента службы экстренной помощи вынуждены были маневрировать вокруг других машин, чтобы добраться до фермера.

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