Селена Гомес раскрывает влияние ее постоянных проблем со здоровьем на ее путь к родительству.

Актриса и музыкант "Только убийства в здании", открыто говорившая о своих проблемах со здоровьем в прошлом, впервые рассказала в интервью журналу Vanity Fair, опубликованном в понедельник, как ее диагнозы повлияли на ее фертильность.

"К сожалению, я не могу выносить своих детей. У меня есть множество проблем со здоровьем, которые угрожают tanto моей жизни, как и жизни ребенка. Мне пришлось горевать об этом некоторое время", - поделилась Гомез.

Гомез упомянула, что суррогатное материнство и усыновление являются "серьезными вариантами" для нее и выразила благодарность тем, кто готов заниматься этим.

"Это не совсем то, как я себе представляла. Я думала, что это произойдет так же, как и у большинства людей. Но теперь я в лучшем месте с этим. Это заставило меня действительно ценить альтернативные пути для тех, кто мечтает стать матерями. Я одна из них. Я рада предстоящему пути, хотя он будет немного другим", - добавила Гомез.

Независимо от пути, она заключила, "это будет моим. Это будет мой ребенок".

Гомез раскрыла в 2015 году, что у нее был диагностирован лупус, хроническое аутоиммунное заболевание, которое может воспалять и причинять боль в различных частях тела, заставляя организм атаковать здоровые ткани, согласно Фонду Лупуса Америки.

В 2017 году она раскрыла, что ее состояние лупуса требовало трансплантации почки, которую предоставила ее друг, актриса Francia Raisa. В 2020 году она также раскрыла свой диагноз биполярного расстройства.

Гомез документировала свои проблемы со здоровьем в своем документальном фильме 2022 года "Мой разум и я".

"Несмотря на эти трудности, Гомез продолжает находить радость в различных формах развлечений, часто делясь своими опытами через свою работу.

Во время своего досуга Гомез наслаждается просмотром фильмов и сериалов, ценя творчество и возможность уйти от реальности, которые часто отражают свой собственный путь".

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