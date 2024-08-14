- Секс Пистолз вернулись без бывшего певца Лайдона

Британская панк-группа Секс Пистолс исполнила все песни со своего легендарного альбома "Не беспокойтесь о пони, здесь Секс Пистолс" на своем первом концерте за 16 лет, оставив фанатов в восторге. Вечерний благотворительный концерт в понедельник стал первым из трех аншлаговых шоу в Лондоне.

Гитарист Стив Джонс (68), барабанщик Пол Куок (68) и бас-гитарист Глен Мэтьюк (67) выступили без своего бывшего вокалиста Джона Лайдона, также известного как Джонни Роттен. Британский панк-певвец Фрэнк Картер (40), который не был рожден, когда "Не беспокойтесь о пони" был выпущен в 1977 году, взял на себя вокальные партии.

Воссоединение ради доброго дела

Группа исполнила энергичный сет с панк-классиками, такими как "Каникулы на солнце", "Проблемы", "Лжец" или "Анархия в Великобритании" со своего культового альбома для около 400 зрителей в Bush Hall в Ширли Хат, Западный Лондон. Во время хита "Боже, спаси королеву" на сцену присоединился британский рок-певец Юнгблад ("Родители") и спел вместе, прежде чем потанцевать с фанатами в зале.

Два года назад Стив Джонс считал воссоединение Секс Пистолс маловероятным. На этот раз дело было хорошим. Bush Hall испытывал финансовые трудности, и средства от концертов и краудфандинговой кампании направлены на обеспечение его будущего. Билеты раскупили в считанные минуты.

За последние 20 лет в Bush Hall выступали многочисленные звезды, в том числе Адель, Эми Уайнхаус, Крис Риа и The Killers. Однако, как сообщается, недавние бронирования значительно сократились.

Отношения с бывшим вокалистом Лайдоном напряжены

Секс Пистолс изначально распались в 1978 году. Они воссоединились для концертов и туров в 90-х и 2000-х годах. Их последнее выступление вместе с вокалистом Лайдоном было в 2008 году.

Недавно певец проиграл судебный процесс своим бывшим товарищам по группе. Он пытался предотвратить использование песен Секс Пистолс в телесериале "Пистолет", основанном на мемуарах гитариста Джонса. С тех пор музыканты якобы не общались друг с другом.

Средства от аншлаговых концертов и краудфандинговой кампании, организованной The Commission, направлены на обеспечение будущего финансово уязвимого Bush Hall. Несмотря на отсутствие бывшего вокалиста Джона Лайдона, Стив Джонс выразил удивление вероятностью воссоединения Секс Пистолс всего два года назад.

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