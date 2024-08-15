Секретная служба усиливает охрану Трампа, в том числе с пуленепробиваемым стеклом

Высокопоставленный чиновник рассказал CNN, что дополнительные меры безопасности также включают увеличение числа агентов и определенные технологические изменения, но подробности не были предоставлены из соображений безопасности.

Эти меры принимаются после неудавшейся попытки убийства Трампа на его митинге в прошлом месяце в Батлере, Пенсильвания. Некоторые из этих мер уже введены в действие.

Баллистическое стекло обычно используется для защиты сидящих президентов и перевозится Министерством обороны, которое имеет обширную транспортную операцию, включая самолеты.

Для Трампа Служба секретной безопасности будет strategically размещать стекло по всей стране в местах, где Трамп планирует посетить, так как агентство не имеет своего собственного самолета, сказал чиновник CNN.

Команда посвященных агентов будет ответственна за перемещение и подготовку новых мер для каждого предвыборного мероприятия до президентских выборов в ноябре 2024 года.

"Это значительное предприятие в плане логистики", - сказал чиновник CNN.

Некоторые из этих шагов ранее были объявлены руководством Службы секретной безопасности, в том числе увеличение численности сотрудников для Трампа, которое объявила Кимберли Четл, прежде чем она ушла в отставку с поста директора агентства в прошлом месяце под давлением критики после стрельбы на митинге.

Баллистическое стекло обычно используется на открытых мероприятиях, в то время как на закрытых обычно не требуется такая мера, поскольку участники проходят проверку перед входом. Чиновник сказал CNN, что стекло может использоваться tanto на открытых, как и на закрытых мероприятиях в зависимости от безопасности на каждом из них.

Служба секретной безопасности отказалась комментировать новые меры.

"Безопасность наших подопечных является нашим главным приоритетом", - сказал представитель CNN. "Из соображений операционной безопасности мы не можем комментировать конкретные меры защиты".

Дополнительные меры безопасности также включают повышенное внимание к политике, учитывая текущие угрозы и попытки против политических лидеров. Служба секретной безопасности внимательно следит за политическими событиями и митингами, чтобы гарантировать, что приняты соответствующие меры безопасности.

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