Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ПолитикаНовости

Секретная служба усиливает охрану Трампа, в том числе с пуленепробиваемым стеклом

ФБР начало усиление безопасности Дональда Трампа и планирует окружить бывшего президента пуленепробиваемым стеклом на митингах.

 and  Melissa Williams
Время чтения 1 минута
Место митинга campaign для кандидата в президенты-республиканца бывшего президента Дональда Трампа...
Место митинга campaign для кандидата в президенты-республиканца бывшего президента Дональда Трампа пусто и загажено мусором в субботу, 13 июля 2024 года, в Батлере, Пенс.

Секретная служба усиливает охрану Трампа, в том числе с пуленепробиваемым стеклом

Высокопоставленный чиновник рассказал CNN, что дополнительные меры безопасности также включают увеличение числа агентов и определенные технологические изменения, но подробности не были предоставлены из соображений безопасности.

Эти меры принимаются после неудавшейся попытки убийства Трампа на его митинге в прошлом месяце в Батлере, Пенсильвания. Некоторые из этих мер уже введены в действие.

Баллистическое стекло обычно используется для защиты сидящих президентов и перевозится Министерством обороны, которое имеет обширную транспортную операцию, включая самолеты.

Для Трампа Служба секретной безопасности будет strategically размещать стекло по всей стране в местах, где Трамп планирует посетить, так как агентство не имеет своего собственного самолета, сказал чиновник CNN.

Команда посвященных агентов будет ответственна за перемещение и подготовку новых мер для каждого предвыборного мероприятия до президентских выборов в ноябре 2024 года.

"Это значительное предприятие в плане логистики", - сказал чиновник CNN.

Некоторые из этих шагов ранее были объявлены руководством Службы секретной безопасности, в том числе увеличение численности сотрудников для Трампа, которое объявила Кимберли Четл, прежде чем она ушла в отставку с поста директора агентства в прошлом месяце под давлением критики после стрельбы на митинге.

Баллистическое стекло обычно используется на открытых мероприятиях, в то время как на закрытых обычно не требуется такая мера, поскольку участники проходят проверку перед входом. Чиновник сказал CNN, что стекло может использоваться tanto на открытых, как и на закрытых мероприятиях в зависимости от безопасности на каждом из них.

Служба секретной безопасности отказалась комментировать новые меры.

"Безопасность наших подопечных является нашим главным приоритетом", - сказал представитель CNN. "Из соображений операционной безопасности мы не можем комментировать конкретные меры защиты".

Дополнительные меры безопасности также включают повышенное внимание к политике, учитывая текущие угрозы и попытки против политических лидеров. Служба секретной безопасности внимательно следит за политическими событиями и митингами, чтобы гарантировать, что приняты соответствующие меры безопасности.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Индивидуальные жилые дома в жилом районе Альди, Виргиния, США, в среду, 22 мая 2024 г.
Политика

Харрис объявит о четырехлетнем плане снижения стоимости жилья

Вице-президент Камала Харрис планирует объявить о плане своей кампании, предусматривающем снижение расходов на жилье на четырехлетний период, в том числе предоставление первой помощи при первоначальном взносе в размере 25 000 долларов и действия, направленные на стимулирование строительства...

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"
Политика

США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"

Система ПРО 'Патриот' - одна из самых современных в мире, и Украине она особенно необходима в данный момент. Правительство США теперь approued поставку сотен ракет в Германию

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Что избирателям нужно знать о предложениях Трампа по экономической политике
Политика

Что избирателям нужно знать о предложениях Трампа по экономической политике

Борясь за Белый дом с вице-президентом Камалой Харрис, бывший президент Дональд Трамп стремится показать избирателям, как он будет управлять экономикой, если будет избран.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
Первые в мире <unk>вирусные изображения,<unk> запрет на электроскотеры, странное айсбергское явление: Обсудите сегодняшние истории
Политика

Первые в мире <unk>вирусные изображения,<unk> запрет на электроскотеры, странное айсбергское явление: Обсудите сегодняшние истории

Первые в мире <unk>вирусные изображения,<unk> запрет на электроскотеры, странное айсбергское явление: Обсудите сегодняшние истории Примечание редактора: Подпишитесь на рассылку CNN «5 вещей», чтобы получать последние новости и интересные истории, которые помогут вам начать и закончить свой день. Подписаться здесь. 👋 Добро пожаловать в 5 вещей

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно

Последние

Девушки в Афганистане учатся на секретных классах, работает по строгому протоколу безопасности,...
Главные темы

Афганские девочки и женщины, отстраненные от школы талибами, находят новые способы обучения

Хавар готовился к началу обучения в медицинской школе в Афганистане, когда талибы вошли в столицу Кабул и захватили власть, установив единственный в мире запрет на обучение девочек старше 12 лет.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Трамп отверг требования прекратить личные нападки на Харриса
Главные темы

Трамп отверг требования прекратить личные нападки на Харриса

Кандидат в президенты США Дональд Трамп отверг требование своего известного товарища по партии Никки Хейли изменить стиль кампании и воздержаться от личных атак на своего соперника Кэмерон Харрис. Он сказал, что очень зол на Харрис и поэтому считает, что имеет право на личные нападки во время...

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Индивидуальные жилые дома в жилом районе Альди, Виргиния, США, в среду, 22 мая 2024 г.
Политика

Харрис объявит о четырехлетнем плане снижения стоимости жилья

Вице-президент Камала Харрис планирует объявить о плане своей кампании, предусматривающем снижение расходов на жилье на четырехлетний период, в том числе предоставление первой помощи при первоначальном взносе в размере 25 000 долларов и действия, направленные на стимулирование строительства...

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"
Политика

США одобрили продажу Германии ракет "Патриот"

Система ПРО 'Патриот' - одна из самых современных в мире, и Украине она особенно необходима в данный момент. Правительство США теперь approued поставку сотен ракет в Германию

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно