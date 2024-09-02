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Сейчас, молодой Элия посещает уроки в классе.

Сила Сахин сообщает в Instagram о достижении сына Элиаса. Он успешно закончил свой первый день в школе.

 and  Anne Legman
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- Сейчас, молодой Элия посещает уроки в классе.

Сила Сахин-Радингер, 38 лет, дает заглянуть в свой семейный образ жизни через Инстаграм. Она подписала фото, на котором изображена вместе со счастливым мужемSamuel Sahin-Radlinger (31) и сияющим сыном Элияхой, "Первый день в школе для нашего большого парня Элияхы!" Она добавила к изображению "Начинается новая глава". Сила и Самуэль поженились в 2016 году и стали родителями двоих детей в 2018 и 2019 годах. Самуэль также поделился фотографией, на этот раз в черно-белом цвете, в своем Инстаграме. Он сопроводил ее сердечным смайликом и хэштегом #горжусь. Сила также добавила хэштеги #гордаямама #гордыйпапа #школьник к своему посту. Семья также поделилась дополнительными фотографиями и видео, показывающими их путь в школу. Элияха, одетый в новую школьную форму, нес свой рюкзак с легкостью.

Веселая семья

Несмотря на то, что Самуэль продолжает свою футбольную карьеру в "FK Austria Wien", его семейная жизнь остается для него самым важным. Недавно Сила поделилась своей историей в Германии, где она играла Риббану, дочь вождя, в спектаклях Карла Мая в Бад-Зегеберге, в которых она уже участвовала в 2017 году. Поделившись своим волнением, она написала: "Надеюсь, я пробудила ваш интерес к спектаклю, и вы хотите увидеть нас в 'Виннету II - Риббана и Старый Огненная Рука'! Я с нетерпением жду каждого гостя. Спектакли закончатся 8 сентября, каждую неделю со среды по субботу, с двумя представлениями в день".

Вернувшись к теме, Сила и ее семья, как сообщает "Heute.at", живут в виноградной деревне недалеко от Вены. Продолжая свою работу, она, кажется, справляется со своим напряженным графиком, при этом придавая приоритет своей семье. Ее маленькое гнездо среди виноградников, похоже, является идеальным местом для актрисы, чтобы отдохнуть и восстановить силы после напряженных дней.

Дети, Элияха и его младший брат, часто сопровождают Силу и Самуэля в их приключениях, добавляя радости в семейные прогулки. Когда Элияха пошел в школу, семья поделилась своей радостью в социальных сетях, используя различные трогательные хэштеги.

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