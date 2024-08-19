Сегодняшние важные факты: Демократический национальный конгресс (DNC), напряженность на Ближнем Востоке, интенсивные погодные условия, разработки вакцины против COVID-19, авария на яхте
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1. ДНЦ
Демократический национальный комитет открывается сегодня в Чикаго, где вице-президент Камала Харрис официально получит номинацию своей партии на пост следующего президента. Президент Джо Байден запланировал передать бразды правления Харрис в вечерней речи перед аудиторией из тысяч делегатов и членов партии. Байден, скорее всего, подчеркнет оправдания для Харрис и достижения, которых они добились вместе. Кроме того, запланировано выступление внушительного списка ораторов, в том числе бывшего президента Барака Обамы и бывшего госсекретаря Хиллари Клинтон. Губернатор Иллинойса Дж.Б. Притцкер объявил, что примерно 250 членов Национальной гвардии штата будут находиться в режиме ожидания, готовые вмешаться в случае каких-либо беспорядков со стороны 10 000 протестующих, которые планируют собраться на съезде.
2. Ближний Восток
В результате израильского авиаудара в центральном Газе в воскресенье погибли семь членов семьи, когда госсекретарь США Энтони Блинкен прибыл в Израиль, чтобы продвигать соглашение о прекращении огня и освобождении заложников. Блинкен заявил, что это может быть "последний шанс" на возвращение заложников, установление перемирия и направление всех на путь долговременного мира и безопасности. Соглашение о прекращении огня было предложено США, Катаром и Египтом после двух дней переговоров в Дохе. С момента начала операции Израиля в Газе после атак ХАМАСа 7 октября операция унесла жизни более 40 000 человек и разрушила значительную часть территории. Медицинские работники в Газе обнаружили первый случай полиомиелита в регионе за 25 лет.
3. Экстремальная погода
Ураган Эрнесто вернулся к интенсивности категории 1 в воскресенье, с ветровой скоростью 80 миль в час, когда он направился к Атлантической Канаде после разрушительного прохождения через Пуэрто-Рико и Виргинские острова. Прогнозы предполагают, что шторм может принести более сильные ветры и обильные осадки на юго-востоке Ньюфаундленда к вторнику. Кроме того, опасные морские условия будут влиять на восточное побережье США и Атлантическую Канаду в течение следующих нескольких дней. В то же время, южные штаты США готовятся к историческим жарким волнам на этой неделе. Предупреждения о жаре в настоящее время действуют для более чем 20 миллионов человек в Оклахоме, Техасе и Луизиане, и ожидается, что в ближайшее время будут выданы дополнительные предупреждения.
4. Вакцины от COVID-19
Администрация по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) может дать зеленый свет обновленным вакцинам от COVID-19 уже на этой неделе, согласно источникам. Представитель FDA отказался комментировать сроки возможных подач заявок, но признал, что они стремятся ускорить утверждение обновленных вакцин от COVID-19 к сезону осени. РНК-вакцины от Moderna и Pfizer/BioNTech будут включать циркулирующие в настоящее время ведущие варианты, поскольку США переживают самую крупную летнюю волну за два года. CDC рекомендовал всем старше 6 месяцев получить новые вакцины от COVID-19 и гриппа позже в этом году из-за очевидного снижения эффективности вакцины со временем.
5. Инцидент с яхтой
Один человек погиб, и шестеро других числятся пропавшими без вести после того, как роскошная яхта затонула у побережья Сицилии ранним утром сегодня. Судно "Байезиан", зарегистрированное в Великобритании, находилось в анker примерно в полумиле от порта Порчелло, когда его поразил торнадо. Из места происшествия были спасены 15 человек, и ребенка доставили в детскую больницу по воздуху. Капитан, один из выживших, был среди немногих, кому повезло. Яхта перевозила в основном британских пассажиров и экипаж, за исключением двух англо-французов, одного новозеландца, одного ирландца и одного шри-ланкийца.
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