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ПанорамаНовостиДжекпот

Сегодняшние счастливые номера лотереи выпадают на жеребьевку 21 августа 2024 года.

Каждый среду и субботу выбираются шесть чисел из пула из 49. Проверьте, верно ли Ваши комбинации цифр для Лотто согласуются с этими выбранными числами здесь.

 and  Grigoriy Williams
Время чтения 2 минут
Каждый среду и субботу в лотерее выбираются счастливые числа двуগুলি.
Каждый среду и субботу в лотерее выбираются счастливые числа двуগুলি.

- Сегодняшние счастливые номера лотереи выпадают на жеребьевку 21 августа 2024 года.

Любимая Германия Лотто уже много десятилетий радует своих поклонников, которые с нетерпением ждут розыгрышей каждый среду и субботу. Вы можете узнать, оправдалась ли ваша ставка в "6aus49" или в дополнительных категориях "Спел 77" и "Супер 6" сразу же после розыгрыша вечером (время розыгрышей - 6:25 вечера в среду и 7:25 вечера в субботу).

Текущие числа Лотто

Числа, указанные выше, предоставлены порталом www.lottozahlenonline.de. Перед результатами текущего розыгрыша доступны числа предыдущих розыгрышей. Обратите внимание, что информация не гарантируется.

Лотто: Основы игры

Перед розыгрышем Лотто игроки выбирают шесть чисел из 49 доступных. Важно отметить, что числа 6, 49 и 32 чаще всего выпадали в прошлом. Чтобы выиграть джекпот, ваши выбранные числа должны совпасть с теми, которые выпали, а также с правильной Суперзолотой, которая является последним числом на вашем билете. Выплата распределяется по девяти призовым категориям, начиная с двух правильно угаданных чисел Лотто вместе с Суперзолотой.

Стоимость участия и шансы

Стоимость одной линии на вашем билете составляет один евро, плюс комиссия за обработку. Кроме классической игры "6aus49", энтузиасты также могут участвовать в дополнительных лотереях "Спел 77" и "Супер 6", по цене 2,50 евро и 1,25 евро соответственно.

Удача может улыбнуться вам, и вы выиграете миллионы в этой игре, но помните, что для этого нужна доля удачи. Шансы на победу в первой призовой категории (шесть правильных чисел плюс Суперзолотая) и thus джекпота составляют 1 к 139,838,160.

Просмотр розыгрыша Лотто

Телевизионная трансляция розыгрыша Лотто отменена. Однако вы можете посмотреть розыгрыш онлайн на "lotto.de". Онлайн-трансляция начинается в 6:25 вечера в среду и 7:25 вечера в субботу.

В видео: Некоторые участники, похоже, обладают особым везением в выборе правильных чисел Лотто. Лотто-портал проанализировал наиболее распространенные имена победителей. Топ-3 для мужчин и женщин представлены в видео.

После проверки текущих чисел Лотто на lottozahlenonline.de вы надеетесь, что ваши выбранные числа и Суперзолотая совпадут с теми, которые выпали, чтобы иметь шанс на выигрыш джекпота. Если ваши счастливые числа совпадут с теми, которые выпали, вы можете разделить значительный выигрыш, распределенный по девяти призовым категориям, при этом джекпот требует идеального совпадения шести чисел и Суперзолотой.

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