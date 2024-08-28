- Сегодняшние счастливые номера лотереи на 28 августа 2024 года следуют:

Лото Германии остается любимым развлечением на протяжении десятилетий, и игроки с нетерпением ждут розыгрышей каждый среду и субботу. Если ваши '6aus49' или ставки в 'Спиль 77' и 'Супер 6' оказались выигрышными, вы можете узнать результаты здесь после розыгрыша (время розыгрышей - 6:25 PM по средам и 7:25 PM по субботам).

Последние числа Лото

Числа, приведенные выше, предоставлены порталом www.lottozahlenonline.de. До объявления результатов текущего розыгрыша отображаются числа предыдущего розыгрыша. Информация предоставляется без гарантии.

Механика игры Лото

Перед розыгрышем игроки выбирают шесть чисел из пула из 49. Интересно, что наиболее часто выпадающими числами в прошлом были шесть, 49 и 32. Чтобы выиграть джекпот, выбранные числа должны совпасть с выпавшими шарами Лото, а также с последней цифрой квитанции. Выплата начинается с совпадения двух чисел Лото и последней цифры, и делится на девять категорий призов.

Ставка и шансы

Каждая клетка квитанции стоит один евро, плюс комиссия за обработку. Кроме классической игры "6aus49", любители ставок могут также принять участие в дополнительных лотереях "Спиль 77" и "Супер 6". Стоимость участия в них составляет 2,50 евро и 1,25 евро соответственно.

Участие в игре может быть прибыльным с джекпотами в миллионы - но также требует значительной доли удачи. Шанс выиграть в первой категории призов (шесть правильных чисел и последняя цифра) составляет 1 к 139,838,160.

Просмотр розыгрыша Лото:

Трансляция розыгрыша Лото больше не ведется. Тем не менее, все могут посмотреть розыгрыш онлайн на "lotto.de". Трансляция начинается в 6:25 PM по средам и 7:25 PM по субботам.

В видео: Кажется, некоторые люди обладают необычайно удачной рукой в вопросе правильных чисел Лото. Портал Лото проанализировал имена победителей. В видео вы можете увидеть топ-3 мужских и женских имен.

После проверки результатов на сайте вы можете обнаружить, что ваши числа совпали в последнем розыгрыше Лото. Трансляция розыгрыша Лото доступна онлайн каждую среду и субботу в то же время, что и сам розыгрыш Лото, то есть 6:25 PM и 7:25 PM соответственно.

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