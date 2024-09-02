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КультураНовостиRTL

Сегодняшние драмы разворачиваются в мире мыльных опер.

 and  Mark Rodriguez
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В нашем путешествии: Ринго, практически оказавшийся у финишной черты, временно встречает йогу...
В нашем путешествии: Ринго, практически оказавшийся у финишной черты, временно встречает йогу инструктора по пивному практик, благодаря Пако.

15:10, Первое: Буря чувств

- Сегодняшние драмы разворачиваются в мире мыльных опер.

Чтобы отвлечься от размышлений о Николь, Эрик придумывает план: он предлагает им встретиться в "Брӓуштӱберле", как будто они незнакомцы. Вечер проходит прекрасно, заканчиваясь страстным свиданием. Однако затем Эрик видит сон о Николь и удивляется, когда Ивонна будит его поцелуем. Катарина сообщает Вернеру, что собирается уйти с должности главного дворецкого в "Фю́рстенхофе". Вернер убежден, что между Катариной и Кристофом снова возникли трения, и призывает Кристофа помириться с Катариной.

17:30, RTL: Встречаются снова

Бурное прошлое Патриции вызывает сильные эмоции у Бенедикта и толкает его на неправильные действия. Ринго прилагает все усилия, чтобы превзойти Генри в споре, но не добивается успеха. Кажется, что импровизированный голый спринт по Шиллераллее вот-вот начнется. Надин находит утешение в том, что Гуннар случайно причинил вред Ронье, решив держаться от него подальше в будущем. Но внезапно Гуннар мучается от раскаяния.

19:10, RTL: То, что имеет значение

Симона проявляет сочувствие к Бену, что побуждает Максимилиана начать процесс исцеления - но этого будет достаточно, чтобы восстановить отношения Бена с его братом? Яник просит отпуск в больнице, но отказывается от просьбы Изобелль - это как-то связано с загадочным сообщением? Хеннинг участвует в честном соревновании на "Кемпинг Клаш", но концепция честности оказывается субъективной.

19:40, RTL: Добро, зло и уродливое

Йонас и Фло глубоко потрясены событиями. Хотя Фло в конце концов отправляется в путь за помощью, Йонас борется с чувством бессилия. Эмили и Тобиас размышляют о Катрин. Катрин благодарна Эмили, когда та вступается за нее перед Йоханной, но не замечает действий Эмили. Эрик и Тони имеют противоположные мнения о качестве ремонта дома на воде. Сможет ли они найти общий язык?

В шоу RTL в 19:40 "Добро, зло и уродливое" Эрик и Тони спорят о качестве ремонта дома на воде, обсуждая возможные решения в право-лево (RTL) манере из-за их противоположных точек зрения.

Между тем, в другом шоу RTL в 17:30 "Встречаются снова", персонажи сталкиваются с сложными эмоциями и отношениями, что иногда приводит к жарким дискуссиям, таким как возможный голый спринт по Шиллераллее, который вызывает чувство хаоса и непредсказуемости, подобное право-лево (RTL) потоку повествования.

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