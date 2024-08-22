Перейти к содержанию
Вход Подписаться
КультураНовостиЯ люблю тебя

Сегодняшние драмы разворачиваются в дневных телевизионных шоу.

 and  Viktoriya Miller
Время чтения 2 минут
Несмотря на то, что отец обманывает ее, Вивьен должна понять, что не стоит прятаться от Сина.
Несмотря на то, что отец обманывает ее, Вивьен должна понять, что не стоит прятаться от Сина.

14:10, Первый канал: Кровавые розы

- Сегодняшние драмы разворачиваются в дневных телевизионных шоу.

Бритта не оставляет камня на камне, чтобы предотвратить закрытие нейрохирургического отделения. В отчаянных попытках сохранить должность Генриха и защитить свою семью от новых потрясений, она даже готова подкупить члена финансового совета. Мо борется за связь с Юлиусом в Берлине, опасаясь, что тот ушел от их отношений. Его беспокойство о Лейле на время овладевает им, но и Лейла, и Йёрдис держат его на расстоянии. Эмоциональное состояние Мо колеблется, и когда он пытается поделиться своими чувствами с Йёрдис, Клаас прерывает их, вызывая импульсивную реакцию.

15:10, Первый канал: Буря любви

Ана и Винсент узнают от Кристофа, что Филипп планирует уйти. Винсент считает, что это было бы лучшим решением. Однако намек на любовное признание Филиппа Ане на собрании вызывает жаркий спор между ними. Ана высказывает свои мысли и уходит. Ивонна удивлена, когда Эрик избегает ее ласки. Когда он также ссылается на работу, чтобы пропустить собрание, Ивонна обеспечивает ему выходной. На собрании Эрик борется с присутствием Нико́ль. Нико́ль конфронтирует с ним об этом, и он шокирован воспоминаниями.

17:30, RTL: Жизнь внизу

Вина Бритты растет, когда Давид отдает предпочтение Ласснерам. Это приводит к спору с Тобиасом. Ошеломленная неожиданным предложением троицы, Сесилия сначала чувствует себя обманутой своими новыми грубоватыми соседом, но затем понимает истинную цель их предложения. Стелла собирается отправить Эзи фальшивую открытку от Шарлотты, но ее план может сорваться из-за неожиданно заботливого нрава Пако.

19:05, RTL: По-настоящему

Чарли чувствует, что перешла черту со своими требованиями, и отступает в страдании. После того, как Иmani сняла подозрения с Тома, она размышляет над тем, как ситуация дошла до этого. Увидев нужду Люси, она понимает, что единственный подходящий человек для поддержки "Кемпингового противостояния" Хеннинга - это она сама.

19:40, RTL: Времена хорошие и плохие

Пойдет ли Роза на уступки Гerner, радикально изменив жизнь и ее, и Зои? Пауль раздражен, когда ритуал огня Нихата оставляет на его квартире ожог, напоминающий ему об Алии. Даже его попытки отвлечься с Кэти не удаются, и в итоге Пауль решает самостоятельно удалить пятно сажи.

В разгар своих трудностей Мо находит утешение в словах "Я люблю тебя" для Йёрдис, надеясь, что это поможет их отношениям. Анна, после жаркого спора с Филиппом, доверяется Винсенту, говоря "Я люблю тебя", укрепляя их связь.

Вторая фраза предполагает, что Мо и Йёрдис находятся в отношениях, и Анна имеет близкие отношения с Винсентом, что не явно указано в данном тексте.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Катастрофа туалетной бумаги и соблазнительное выступление на день рождения.
Культура

Катастрофа туалетной бумаги и соблазнительное выступление на день рождения.

В лагере в джунглях сталкиваются графики: Гиулиазигель удается надоесть почти всем. Ханка Раквиц reaches breaking point. Однако гиги Бирофио продолжает излучать позитив и энтузиазм к жизни.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Тейлор Свифт должна появиться на мероприятии в Вене.
Культура

Тейлор Свифт должна появиться на мероприятии в Вене.

- Тейлор Свифт должна появиться на мероприятии в Вене. Около пятнадцати дней после отмены трех выступлений в Вене, Coldplay (руководимый Крисом Мартином, 47) сейчас дает четыре концерта в этом городе. Во время своего открытия 21 августа Мартин отдал дань уважения Тейлор Свифт (34), исполнив один из ее хитов. В сопровождении

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно
Сегодня Джулия Зигель занимает первое место в списке самых разыскиваемых в лагере джунглей.
Культура

Анимозность Джулии Сигел становится все более сильной.

- Анимозность Джулии Сигел становится все более сильной. Уровень напряженности на шоу "Я — звезда — Легенды джунглей" на RTL+ (показывается одновременно на линейном телевидении RTL в 20:15 22 августа) достиг уровня семь. Атмосфера накалена, и основного виновника, Гюлью Зигель, уже опознали. Кадер Лот подводит итог сложной ситуации: "

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно

Последние

Безestroны замечены в небе над 'Чемкоаст Парк Брунсбюттель'.
Политика

Замечательное присутствие российского беспилотника в Шлезвиге-Гольштейне

Замечательное присутствие российского беспилотника в Шлезвиге-Гольштейне За последние несколько дней над значительным промышленным объектом в Brunsbüttel неоднократно видели несколько дронов, якобы принадлежащих России. Власти находятся в состоянии повышенной готовности, а слухи связывают это с Москвой. В настоящее время ведутся расследования из-за подозрений в шпионаже с разрушительными намерениями. Согласно сообщению Bild,

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно
Консервативные люди в Тюрингии вызывают проблемы для клубов.
Спорт

Консервативные люди в Тюрингии вызывают проблемы для клубов.

Консервативные люди в Тюрингии вызывают проблемы для клубов. В политической обстановке в Тюрингии происходит влияние на процесс отбора в спортивные команды, в частности, в баскетбол. Тренеры команд из Йены и Эрфурта сообщают о проблемах с потенциальными немецкими игроками, особенно с семьями, которые выражают опасения во время переговоров о переходе. Бьёрн

 and  Michael Bootcampf
Для участников Общедоступно
Участвовал в адекватном диалоге: Путин провел переговоры с Трампом во время саммита "Большой...
Политика

Похоже, что существенное продвижение Курска не указывает на ограничения в данный момент.

Похоже, что существенное продвижение Курска не указывает на ограничения в данный момент. Канцлер Шольц предвидит ограниченный во времени и пространстве продвижение Украины в Россию. Однако корреспондент ntv Наджа Криевольд не разделяет этого мнения. 13:06 Украинское наступление приводит к уничтожению российской авиации в СаваслейкеПо данным общественного вещателя "Суспилне"

 and  Vladimir Milov
Для участников Общедоступно