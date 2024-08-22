14:10, Первый канал: Кровавые розы

- Сегодняшние драмы разворачиваются в дневных телевизионных шоу.

Бритта не оставляет камня на камне, чтобы предотвратить закрытие нейрохирургического отделения. В отчаянных попытках сохранить должность Генриха и защитить свою семью от новых потрясений, она даже готова подкупить члена финансового совета. Мо борется за связь с Юлиусом в Берлине, опасаясь, что тот ушел от их отношений. Его беспокойство о Лейле на время овладевает им, но и Лейла, и Йёрдис держат его на расстоянии. Эмоциональное состояние Мо колеблется, и когда он пытается поделиться своими чувствами с Йёрдис, Клаас прерывает их, вызывая импульсивную реакцию.

15:10, Первый канал: Буря любви

Ана и Винсент узнают от Кристофа, что Филипп планирует уйти. Винсент считает, что это было бы лучшим решением. Однако намек на любовное признание Филиппа Ане на собрании вызывает жаркий спор между ними. Ана высказывает свои мысли и уходит. Ивонна удивлена, когда Эрик избегает ее ласки. Когда он также ссылается на работу, чтобы пропустить собрание, Ивонна обеспечивает ему выходной. На собрании Эрик борется с присутствием Нико́ль. Нико́ль конфронтирует с ним об этом, и он шокирован воспоминаниями.

17:30, RTL: Жизнь внизу

Вина Бритты растет, когда Давид отдает предпочтение Ласснерам. Это приводит к спору с Тобиасом. Ошеломленная неожиданным предложением троицы, Сесилия сначала чувствует себя обманутой своими новыми грубоватыми соседом, но затем понимает истинную цель их предложения. Стелла собирается отправить Эзи фальшивую открытку от Шарлотты, но ее план может сорваться из-за неожиданно заботливого нрава Пако.

19:05, RTL: По-настоящему

Чарли чувствует, что перешла черту со своими требованиями, и отступает в страдании. После того, как Иmani сняла подозрения с Тома, она размышляет над тем, как ситуация дошла до этого. Увидев нужду Люси, она понимает, что единственный подходящий человек для поддержки "Кемпингового противостояния" Хеннинга - это она сама.

19:40, RTL: Времена хорошие и плохие

Пойдет ли Роза на уступки Гerner, радикально изменив жизнь и ее, и Зои? Пауль раздражен, когда ритуал огня Нихата оставляет на его квартире ожог, напоминающий ему об Алии. Даже его попытки отвлечься с Кэти не удаются, и в итоге Пауль решает самостоятельно удалить пятно сажи.

В разгар своих трудностей Мо находит утешение в словах "Я люблю тебя" для Йёрдис, надеясь, что это поможет их отношениям. Анна, после жаркого спора с Филиппом, доверяется Винсенту, говоря "Я люблю тебя", укрепляя их связь.

Вторая фраза предполагает, что Мо и Йёрдис находятся в отношениях, и Анна имеет близкие отношения с Винсентом, что не явно указано в данном тексте.

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