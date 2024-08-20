14:10, Первое канал: Красные розы

- Сегодняшняя драма разворачивается на дневных телевизионных сценах.

Лейла не ценит заботу Симона, но признает, что его присутствие ей на пользу. Личные проблемы Симона вызывают у Лейлы сочувствие. Оба любят их общее занятие, и неожиданно они целуются. Юлиус и Мо недовольны этим: Юлиус боится ждать того, что Мо не может дать, а Мо не может выразить свои чувства. Когда Юлиус объявляет, что уезжает в Берлин к бывшему парню, Мо не удерживает его. Юлиус уезжает, чувствуя себя уязвимым, и сожалеет о Мо, который собирался признаться в своих чувствах перед отъездом.

15:10, Первое канал: Буря любви

Михаэль тайно избавляется от ключа от шаттла, который затем находят в "Фюрстенхофе". Все облегченно вздыхают, но Николин во время прогулки случайно находит пропавший шаттл. В панике она находит записку, написанную губной помадой. Пытаясь войти в машину, она застревает. Эрик приходит на помощь, толкая ее сзади, как раз когда приезжает Михаэль.

17:30, RTL: Среди нас

Генри ловит Надин на лжи, и она finally признается в своих настоящих чувствах к Гуннару. Бритта понимает, как сильно ее "нет" ранило Тео, и пытается загладить вину. Патриция сталкивается с эмоциональным выбором между своими чувствами к Беннедикту и дружбой с Уте.

19:10, RTL: Все, что имеет значение

Максимилиан продолжает свой план. Во время их общего Кендо его гнев берет верх. Рихард поощряет Симони соглашаться на рискованное требование, чтобы спасти команду. Благодаря Чарли, Лейла видит свои реабилитационные опыты с новой стороны, что ей очень помогает.

19:40, RTL: Время хорошее, время плохое

Нечаянно Мориц берет телефон Луиса и видит сообщение от неизвестного контакта. Подозрения закрадываются в его голову. Что Луис от него скрывает? Йонас хочет, чтобы Фло отправилась в одиночное путешествие из-за ее физического состояния, которое не подходит для приключений. Он предлагает Фло отправиться одной, но она не хочет оставлять их общую мечту об приключениях.

Лейла понимает, что у них с Симоном есть свои собственные 'другие' проблемы, которые связывают их через понимание. Юлиус и Мо, несмотря на свои чувства, признают, что у каждого есть свои собственные 'другие' желания и пути.

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