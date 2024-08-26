- Сегодня выйдет долгожданный iPhone 16.

На протяжении последних десяти лет Apple проводит свой главный ежегодный evento в сентябре, представляя последние модели iPhone, Apple Watch и другие новинки. В этом году шоу состоится 9 сентября в штаб-квартире Apple в Купертино. Главной достопримечательностью станет живое и личное выступление для вашего удовольствия.

Хотя Apple традиционно держит детали в секрете, уже появились намеки на предложения этого года. iPhone, флагманский продукт Apple, обычно является звездой сентябрьского шоу, за исключением доступных версий SE. Apple Watch также ежегодно появляется на этом мероприятии. Однако в этом году среднеценовые AirPods могут затмить всех.

Слухи до iPhone 16

В этом году серию iPhone 16, по слухам, ждет умеренное обновление. Базовые модели iPhone 16, по слухам, будут во многом повторять прошлогодние Pro-версии. Они будут оснащены кнопкой Action, более мощным чипом, готовым к AI-атаке Apple Intelligence, более сильной камерой и оптическими улучшениями для записи 3D-видео. И да, появятся новые цветовые варианты.

Производные модели, с другой стороны, якобы получат увеличение размера. Оба будут иметь большие экраны, с iPhone 16 Pro, предлагающим дисплей 6,3 дюйма и iPhone 16 Pro Max - 6,9 дюйма. Дизайн будет слегка скорректирован, с более узкими краями дисплея и немного большим корпусом. Базовый дизайн останется прежним, но Apple может представить титановый корпус в новом бронзовом оттенке. Даже маленький Pro, якобы, унаследует 5-кратный zoom, который ранее был зарезервирован для Max.

Apple Watch 10 и Ultra 3: Больше - лучше

Серию Apple Watch также, якобы, ждет увеличение размера экрана. Серия 10 будет иметь экран 45 мм в более мелкой версии, как и более крупная модель серии 9. Более крупная модель серии 9 будет увеличена до экрана 49 мм, соответствуя текущему Apple Watch Ultra. Ultra, якобы, вырастет еще больше с экраном 52 мм. Также на горизонте новые функции, в том числе распознавание стресса и обнаружение апноэ сна.

AirPods: Средний класс в центре внимания

AirPods, якобы, принесут некоторые захватывающие новые функции в этом году, с обычными моделями, возможно, дебютировавшими с шумоподавлением впервые. До сих пор эта функция была доступна только в более дорогих AirPods Pro. Люксовые наушники Apple, AirPods Max, якобы, также получат первое обновление. Самое большое изменение может заключаться в introduction USB-C-соединения, что позволит воспроизводить lossless audio через кабель.

Оставайтесь на stern.de в ближайшие недели, чтобы узнать официальные детали и как эти продукты работают в реальной жизни.

Камера на новых моделях iPhone 16, якобы, будет иметь более сильные возможности, с оптическими улучшениями для записи 3D-видео. Кроме того, среднеценовые AirPods, якобы, могут получить шумоподавление, функцию, которая ранее была эксклюзивной для AirPods Pro.

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