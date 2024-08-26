Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ТехнологииНовостиКамера

Сегодня выйдет долгожданный iPhone 16.

Apple рассылает приглашения на грядущее сентябрьское мероприятие, намекая на возможные запуски, помимо iPhone 16 и последних моделей Apple Watch.

 and  Lauren Adams
Время чтения 2 минут
В духе "Вос времени", Apple рассылает приглашения на свое событие в сентябре 2024 года, не...
В духе "Вос времени", Apple рассылает приглашения на свое событие в сентябре 2024 года, не раскрывая подробностей предстоящего iPhone 16, которые знает только сама Apple.

- Сегодня выйдет долгожданный iPhone 16.

На протяжении последних десяти лет Apple проводит свой главный ежегодный evento в сентябре, представляя последние модели iPhone, Apple Watch и другие новинки. В этом году шоу состоится 9 сентября в штаб-квартире Apple в Купертино. Главной достопримечательностью станет живое и личное выступление для вашего удовольствия.

Хотя Apple традиционно держит детали в секрете, уже появились намеки на предложения этого года. iPhone, флагманский продукт Apple, обычно является звездой сентябрьского шоу, за исключением доступных версий SE. Apple Watch также ежегодно появляется на этом мероприятии. Однако в этом году среднеценовые AirPods могут затмить всех.

Слухи до iPhone 16

В этом году серию iPhone 16, по слухам, ждет умеренное обновление. Базовые модели iPhone 16, по слухам, будут во многом повторять прошлогодние Pro-версии. Они будут оснащены кнопкой Action, более мощным чипом, готовым к AI-атаке Apple Intelligence, более сильной камерой и оптическими улучшениями для записи 3D-видео. И да, появятся новые цветовые варианты.

Производные модели, с другой стороны, якобы получат увеличение размера. Оба будут иметь большие экраны, с iPhone 16 Pro, предлагающим дисплей 6,3 дюйма и iPhone 16 Pro Max - 6,9 дюйма. Дизайн будет слегка скорректирован, с более узкими краями дисплея и немного большим корпусом. Базовый дизайн останется прежним, но Apple может представить титановый корпус в новом бронзовом оттенке. Даже маленький Pro, якобы, унаследует 5-кратный zoom, который ранее был зарезервирован для Max.

Apple Watch 10 и Ultra 3: Больше - лучше

Серию Apple Watch также, якобы, ждет увеличение размера экрана. Серия 10 будет иметь экран 45 мм в более мелкой версии, как и более крупная модель серии 9. Более крупная модель серии 9 будет увеличена до экрана 49 мм, соответствуя текущему Apple Watch Ultra. Ultra, якобы, вырастет еще больше с экраном 52 мм. Также на горизонте новые функции, в том числе распознавание стресса и обнаружение апноэ сна.

AirPods: Средний класс в центре внимания

AirPods, якобы, принесут некоторые захватывающие новые функции в этом году, с обычными моделями, возможно, дебютировавшими с шумоподавлением впервые. До сих пор эта функция была доступна только в более дорогих AirPods Pro. Люксовые наушники Apple, AirPods Max, якобы, также получат первое обновление. Самое большое изменение может заключаться в introduction USB-C-соединения, что позволит воспроизводить lossless audio через кабель.

Оставайтесь на stern.de в ближайшие недели, чтобы узнать официальные детали и как эти продукты работают в реальной жизни.

Камера на новых моделях iPhone 16, якобы, будет иметь более сильные возможности, с оптическими улучшениями для записи 3D-видео. Кроме того, среднеценовые AirPods, якобы, могут получить шумоподавление, функцию, которая ранее была эксклюзивной для AirPods Pro.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Изображение показывает знак Телеграм на экране дисплея мобильного устройства
Технологии

Понимание Telegram, платформы обмена сообщениями с ее главным босса арестован в течение последних нескольких дней.

Понимание Telegram, платформы обмена сообщениями с ее главным босса арестован в течение последних нескольких дней. Родившийся в России Дуров был задержан в субботу в парижском аэропорту Ле-Бурже по ордеру из-за отсутствия регулирования Telegram. Обвинения, предъявленные его платформе, включают утверждения о том, что она способствовала мошенничеству, отмыванию денег, торговле наркотиками и

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Ожидаемый iPhone выйдет на Apple Gathering 9 сентября
Технологии

Ожидаемый iPhone выйдет на Apple Gathering 9 сентября

Возрождение iPhone 16 начинается. - Ожидаемый iPhone выйдет на Apple Gathering 9 сентября Apple готовится представить свою новую линейку iPhone через две недели. Они разослали приглашения на мероприятие 9 сентября, которое состоится в их штаб-квартире в Купертино. Исторически, эти сентябрьские мероприятия также сопровождаются дебютом последних Apple Watch вместе с новыми

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
Приспосабливаться к Apple Vision Pro становится знакомым опытом.
Технологии

Приспосабливаться к Apple Vision Pro становится знакомым опытом.

Приспосабливаться к Apple Vision Pro становится знакомым опытом. Apple Vision Pro: Передовая технология, меняющая мир Разработанная Apple, Vision Pro — передовая технология, опережающая своих давних конкурентов. Ее использование — настоящее приключение, к которому вы быстро привыкаете. Но пока это удовольствие доступно только в одиночку. В Германии Vision Pro доступен уже около двух

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Павел Дуров, генеральный директор Телеграма, был задержан во Франции. По данным Телеграма, у их CEO...
Технологии

Российский эквивалент Илона Маска со стою биологических потомков: Павел Дуров

Павел Дуров характеризуется различными людьми по-разному. Он воспринимается как талантливый программист, состоятельный бизнесмен, потенциальный пособник Кремля, защитник свободы слова и, возможно, отец более чем 100 детей.

 and  Anthony Ross
Для участников Общедоступно

Последние

Человек, идущий пешком, пострадал от удара скорой помощи в Гамбурге, сразу же получив помощь от его...
Федеральные земли Германии

Автомобиль экстренной помощи подбирает пешеходов в основном транспортном узле Гамбурга

Срочный автомобиль и медицинские спасатели спешат к медийской кризисной ситуации на главной станции, вызванной пешеходом, внезапно вышедшим на проезжую часть. Происходит инцидент, и医务Sunday оказать первую help.

 and  Wendy Allen
Для участников Общедоступно
После трагического инцидента, в результате которого погибли трое человек в Солінгене, в городе...
Политика

Протесты после нападения в Солингене

В результате атаки, повлекшей три погибших в Солингене, вновь вспыхнули антиправительственные демонстрации. Необходимо вмешательство правоохранительных органов.

 and  Lauren Adams
Для участников Общедоступно
Макрон стремится к всеобъемлющему и стабильному коалиционному правительству.
Общество

Макрон выступает против левоцентристского коалиционного правительства; последуют новые переговоры

Несколько недель Франция пыталась сформировать новое правительство. Президент Макрон преследовал решение через диалоги, но теперь ясно отказал в поддержке победителю выборов.

 and  Viktoria Klein
Для участников Общедоступно
В результате серьезной аварии на сельской дороге водитель умирает.
Федеральные земли Германии

29-летний мужчина погиб после того, как столкнулся с деревом.

В районе Эichting, водитель теряет контроль над автомобилем, во время прохождения кругового маршрута, отклоняется от курса на острогом левом повороте и врезается в дерево.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно