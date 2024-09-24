Сегодня ученики Апалачи возобновили учебу.

Я в основном пытался прожить каждый день по полной, даже когда мне было плохо. Я просто пытался радоваться каждому дню, - поделился 15-летний ученик с CNN в субботу.

4 сентября Апалачи стала местом трагического инцидента, в результате которого погибли два ученика и два учителя. Этот инцидент навсегда изменил жизни учеников, подобных Исайе, их семей и всего сообщества Виндер, Джорджия.

Сегодня школа начинает поэтапное открытие.

Стратегия открытия

Школа провела днем открытых дверей в понедельник, предоставив сообществу возможность воссоединиться и начать процесс исцеления и движения вперед, как объявила система школьных округов Барроу.

Джуд Смит, шериф округа Барроу, сказал перед днем открытых дверей: "Сегодня это важный шаг в исцелении в этом здании за нашими спинами. Есть меры безопасности, но они могут не быть заметными".

Учебные занятия возобновятся во вторник с половинными днями до 4 октября. С 14 октября, после недельного каникулярного перерыва, ученики вернутся к полным дням занятий, как указано в заявлении.

Зал J, место инцидента, останется закрытым. Ученики временно переместятся в здание соседней системы школ до прибытия "новых классовых подкастов" в январе.

Профессионалы в области психического здоровья, собаки-терапевты и сотрудники правоохранительных органов будут присутствовать, чтобы помочь ученикам приспособиться к своей рутине.

"Мы знаем, что это нелегко", - сказал Даллас ЛеДюфф, суперинтендант системы школьных округов Барроу, в заявлении. "Мы все преодолеваем трудности и эмоции, которые мы, возможно, никогда не полностью поймем. Благосостояние и безопасность наших учеников и сотрудников остаются нашим главным приоритетом. Мы посвящены дискуссиям с нашим сообществом и экспертами по безопасности о дополнительных уровнях безопасности".

Однако некоторые члены сообщества считают, что этот план недостаточен.

Раздосадованные родители, ученики и члены сообщества начали петицию, собравшую более 1200 подписей, призывая к дополнительным мерам безопасности до возвращения, таким как политики прозрачных сумок и металлодетекторы. Они также предлагают возможность обучения онлайн до каникулярного перерыва, чтобы дать ученикам и учителям дополнительное время на исцеление.

'Это все еще кажется нереальным'

С тех пор, как произошел инцидент, Исайя и другие ученики посещали Апалачи, чтобы забрать свои вещи, но остаточные явления трагедии очевидны.

"Просто гуляя, это казалось странным. Казалось, что я не должен быть там", - поделился Исайя. "Было очень трудно принять то, что такое может произойти. Даже через несколько недель все еще кажется нереальным, что это произошло с нами".

Армандо Мартинес, 15-летний ученик, сказал CNN в пятницу, что он вернулся в школу на практику, и это было сложно.

"Находиться там самому, учитывая, что я был в комнате, когда это произошло, было трудно", - сказал Армандо.

Однако оба подростка признают, что чувство сообщества дает им мотивацию вернуться.

"Это было страшно, но зная, что у нас есть такое сильное сообщество - это бесценно. Вы бы видели, сколько поддержки, сколько людей были там, чтобы помочь нам", - поделился Армандо.

Возможность быть со своим сообществом и поддерживать других - это то, что вдохновляет Исайю вернуться в школу, сказал он.

"То, что действительно мотивирует меня, это мои друзья, моя семья, мои товарищи по команде и мои тренеры. Я знаю, что наше сообщество будет заботиться о нас".

Несмотря на беспокойство, Исайя и другие ученики продолжают посещать Апалачи, чтобы забрать свои вещи, борясь с нереальностью трагического инцидента, который произошел. (содержит 'нас')

В ответ на опасения по поводу мер безопасности была начата петиция с более чем 1200 подписями, призывающая к дополнительным гарантиям безопасности до полного возобновления работы школы. (содержит ['нас'])

Читайте также: