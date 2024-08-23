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ОбществоНовостиС днем рождения

Сегодня празднует день рождения сводного сына.

Джизель Бюндхен сохраняет прочную связь со своим пасынком Джеком после развода и весело празднует его день рождения.

 and  Hanna Hofmann
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- Сегодня празднует день рождения сводного сына.

Развод Гизелы Бундхен (44) и Тома Брэди (47) не повлиял на ее отношения с сыном Тома, Джеком. Она поздравила Джека с 17-летием трогательным постом в Instagram, опубликовав две старые фотографии.

Двойные празднования для Джека

На первой фотографии Гизел и Джек запечатлены в более молодом возрасте. В подписи к фотографии она написала: "С днем рождения этому милому малышу!" На второй фотографии Гизел изображает себя с повзрослевшим Джеком, и в подписи к ней говорится: "Кто вырос в самого замечательного, вдумчивого и прекрасного молодого человека, которого мы счастливы знать. Мы рады, что ты в нашей жизни."

Том Брэди также поделился трогательными мыслями о своем сыне в Instagram, назвав его "самым сладким, добрым и вдумчивым 17-летним". Он продолжил выражать свою благодарность за то, что видит, как его сын растет в молодого человека, и похвалил его страсть к семье, друзьям, учебе, легкой атлетике, а также его усердие и приверженность всему, чему он посвящает время и энергию. Он даже пошутил, что больше не может обыграть своего сына в игре "два против одного". "Я люблю тебя вечно и навсегда, счастливого дня рождения, сын", - закончил он свое сообщение. К поздравлениям он приложил фотографии троих.

Яркая смешанная семья

Джек - сын Тома Брэди и актрисы Бриджет Мойнэхэн (53), которые встречались с 2004 по 2006 год. Том женился на Гизел Бундхен в феврале 2009 года. Их сын Бенедикт (14) родился в декабре того же года, а дочь Вивиан (11) - в 2012 году. После 14 лет брака пара объявила о своем расставании в октябре 2022 года.

Пост Гизел в Instagram был полон радости, когда она поздравляла Джека с днем рождения, восклицая: "С днем рождения этому милому малышу!" Семья продолжала праздновать, и Том Брэди назвал Джека "самым сладким, добрым и вдумчивым 17-летним".

В свой особенный день Джек также получил трогательные сообщения от своего отца и мачехи, что сделало его день рождения незабываемым.

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