14:10, Первый канал: Красные розы

- Сегодня мыльные оперы показывают свои истории.

Карла в унынии после того, как Йоханна жестко раскритиковала ее фуд-трак в публичном пространстве. Но когда Карла узнает причину резкой критики Йоханны, они находят общий язык. Сотрудник отеля подвергается нападению после того, как публично поцеловал своего парня. Мо, Лейла и Элиас берут дело в свои руки, чтобы поддержать коллегу. Несмотря на гордость Мо за их действия, он снова сталкивается с отказом - Мо не уверен, что когда-либо сможет открыто выражать свою привязанность.

15:10, Первый канал: Буря любви

Тео ясно дает понять Лале, что не хочет встречаться со своим отцом. Лале боится, что Тео в конце концов все равно придется столкнуться с ним. Когда Тео берет больничный, Кристоф советует ему не поддаваться на давление. Тео следует совету Кристофа, что приводит к совершенно другому результату, чем он ожидал на их первой встрече.

17:30, RTL: Жизнь под нами

Патриция возвращается, и Бенедикт счастлив сотрудничать с ней снова. К сожалению, Патриция изменилась не в лучшую сторону. Когда ее ложь выходит наружу, Тобиас и Вивьен должны держаться вместе, чтобы защитить правду, даже если это значит рискнуть своей дружбой. Тем временем Тео так увлечен помощью Бритте, что упускает из виду ее настоящие потребности.

19:10, RTL: То, что имеет значение

Мать Симоне готова помочь команде, но только на своих условиях. Изабель и Максимилиан фабрикуют доказательства, чтобы отвести подозрения на невинного козла отпущения. Лейла хочет поделиться своей успешной возвращением на лед с общественностью, но сталкивается с серией препятствий.

19:40, RTL: Время хорошее, время плохое

Фло видит свою ситуацию как свежий старт, но Йонасу придется пересмотреть свою роль в ее планах на будущее. Карлос ценит Джона за помощь, когда она ему понадобилась, но неправильно истолковывает его предложение.

Комиссия расследует нападение на сотрудника отеля из-за его публичного проявления привязанности, стремясь добиться справедливости для жертвы. Мо доверяется Комиссии, рассказывая о своих трудностях с открытым выражением привязанности, и ищет совет и поддержку.

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