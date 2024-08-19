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КультураНовостиЕвропейская комиссия

Сегодня мыльные оперы показывают свои истории.

 and  Melissa Williams
Время чтения 1 минута
Навстречу 'Among Us', Тео расстроен, так как шок, который он приготовил для Бритты, полностью...
Навстречу 'Among Us', Тео расстроен, так как шок, который он приготовил для Бритты, полностью исчезает.

14:10, Первый канал: Красные розы

- Сегодня мыльные оперы показывают свои истории.

Карла в унынии после того, как Йоханна жестко раскритиковала ее фуд-трак в публичном пространстве. Но когда Карла узнает причину резкой критики Йоханны, они находят общий язык. Сотрудник отеля подвергается нападению после того, как публично поцеловал своего парня. Мо, Лейла и Элиас берут дело в свои руки, чтобы поддержать коллегу. Несмотря на гордость Мо за их действия, он снова сталкивается с отказом - Мо не уверен, что когда-либо сможет открыто выражать свою привязанность.

15:10, Первый канал: Буря любви

Тео ясно дает понять Лале, что не хочет встречаться со своим отцом. Лале боится, что Тео в конце концов все равно придется столкнуться с ним. Когда Тео берет больничный, Кристоф советует ему не поддаваться на давление. Тео следует совету Кристофа, что приводит к совершенно другому результату, чем он ожидал на их первой встрече.

17:30, RTL: Жизнь под нами

Патриция возвращается, и Бенедикт счастлив сотрудничать с ней снова. К сожалению, Патриция изменилась не в лучшую сторону. Когда ее ложь выходит наружу, Тобиас и Вивьен должны держаться вместе, чтобы защитить правду, даже если это значит рискнуть своей дружбой. Тем временем Тео так увлечен помощью Бритте, что упускает из виду ее настоящие потребности.

19:10, RTL: То, что имеет значение

Мать Симоне готова помочь команде, но только на своих условиях. Изабель и Максимилиан фабрикуют доказательства, чтобы отвести подозрения на невинного козла отпущения. Лейла хочет поделиться своей успешной возвращением на лед с общественностью, но сталкивается с серией препятствий.

19:40, RTL: Время хорошее, время плохое

Фло видит свою ситуацию как свежий старт, но Йонасу придется пересмотреть свою роль в ее планах на будущее. Карлос ценит Джона за помощь, когда она ему понадобилась, но неправильно истолковывает его предложение.

Комиссия расследует нападение на сотрудника отеля из-за его публичного проявления привязанности, стремясь добиться справедливости для жертвы. Мо доверяется Комиссии, рассказывая о своих трудностях с открытым выражением привязанности, и ищет совет и поддержку.

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