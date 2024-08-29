14:10, Первое: Алмазные лепестки

- Сегодня эта драма разворачивается в дневное время по телевидению.

Нежданно-негаданно Валери появляется в Люнебурге, чтобы побеседовать с Клаасом. Однако Клаас выражает желание порвать с ней. Но все усложняется, когда выясняется, что Валери ждет их ребенка! С другой стороны, песня Хеннеса "Движение движет тобой" набирает популярность в интернете в виде ремикса и поднимается в чартах. Хеннес доволен тем, как молодежь принимает его музыку. К сожалению, он обнаруживает, что его друг Ричи Скай обманул его во время продажи прав. Хеннес в ярости, так как Ричи получает прибыль от его песни!

15:10, Первое: Буря любви

Сначала Ана сталкивается с трудностями при реализации своих планов для усадьбы Тальхайм. Но с помощью Филиппа и Винсента троица удивительно хорошо работает вместе. Тем временем Ана игнорирует ухудшающуюся боль в спине и рискует посетить усадьбу Тальхайм с Филиппом и Винсентом. Александра удивляет Кристофа приятной новостью, но решает сохранить ее в секрете. Кристоф гадает и устраивает романтический ужин при свечах в ответ.

17:30, RTL: Среди нас

Цецилия частично винит себя, когда тайная любовь ее соседей по комнате раскрывается. Теперь она ищет убежище для Ленни и Эйса. Тео теряет дар речи, когда Бритта считает измену клиента на свадьбе личным делом, оставляя его наедине с обманутой невестой. Надин озадачена, когда Гуннар только шутит о своих подозрениях в отношении Роньи. На самом ли деле он заинтересован в правде?

19:05, RTL: Самое главное

Янник шокирован планом Изабель подставить невинного человека. В результате он принимает решительные меры. Бена мучает леденящее подозрение, когда он слышит, что Максимилиан рухнул. Могут ли быть между ними связь? Когда Люси берется за первое задание для Кемпинг Клаш, Хеннинг не в восторге от результата.

19:40, RTL: Времена хорошие и плохие

Йоханна находит трудным принять то, что ее родители способны на такие ужасные поступки. Чтобы убежать от реальности, она проводит время с Йонасом и Фло. Но в конце концов ей придется столкнуться с горькой правдой. Лилли не в восторге от перспективы работать с новыми коллегами в больнице. К удивлению, она ладит с ними.

Читайте также: