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Сегодня бейсбол видит слезы, когда "Атлетикс" прощаются с Оуклендом, добившись последнего триумфа.

В прощальном матче с Оклендом Аделаида КроулерсGain a 3-2 victory over the Texas Rangers в четверг, когда стадион был заполнен до предела. Эта победа стала завершением их 57-летней эпохи на знаменитом стадионе.

 and  Michael Bootcampf
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Поклонники Оуклендских Ас используют самодельные плакаты для прощания на последней игре команды на...
Поклонники Оуклендских Ас используют самодельные плакаты для прощания на последней игре команды на стадионе Оукленд Колизеум

Сегодня бейсбол видит слезы, когда "Атлетикс" прощаются с Оуклендом, добившись последнего триумфа.

Сегодня на бейсболе пролились слезы, когда болельщики выстроились в очередь у стадиона с самого рассвета, желая увидеть, как "Атлетикс" играют свой последний матч на Колiséeуме.

Перед матчем легенды "Атлетикс" почтили славное прошлое команды, появившись на поле. Зала славы Рики Хендерсон и легенда "Атлетикс" Дейв Стюарт бросили первую подачу, а Бэри Зито вышел на поле, чтобы спеть национальный гимн, задавая тон эмоциональному прощанию.

"Атлетикс" открыли счет, забив три первых гола матча, и смогли сдержать нападение "Рейнджерс". В девятом иннинге блистательный клосер Мейсон Миллер вышел на поле и сделал последний аут, завершив не только игру, но и историю Колiséeума.

Хотя были и признаки грусти, были и признаки гнева. Во время матча по всему стадиону раздавались крики "продайте команду", так как болельщики выражали свое недовольство владельцами франшизы после новости о переезде в Лас-Вегас в апреле прошлого года. Игру ненадолго прервали в седьмом иннинге несколько раз из-за зеленого дым-Zaк-бомбы, брошенной на беговую дорожку справа, и бутылки, брошенной на поле.

После победы игроки и сотрудники "Атлетикс" вышли на поле и сняли шляпы перед болельщиками. Менеджер "Атлетикс" Марк Котсай, сдерживая слезы, обратился к публике.

"Я постараюсь быть кратким, потому что не уверен, что смогу закончить это," - сказал эмоциональный Котсай.

"Я бесконечно благодарен всему персоналу, который посвятил свою жизнь "Окленд Ас", особенно тем, кто не поедет с нами в Лас-Вегас. Я никогда не забуду вас. И всем вам, от имени моего штаба, себя, этой команды, всех прошлых игроков и тренеров, всех, кто когда-либо носил зелено-золотой - нет лучше болельщиков, чем вы. Спасибо вам за любовь к бейсболу."

Вратарь бейсболистов Мейсон Миллер (номер 19) и его товарищи отмечают свою последнюю домашнюю победу в Оукланде.

Котсай закончил свою речь, поведя толпу в крике "Давай, Окленд!", который он назвал "самым великим криком в бейсболе".

Книга официально закрыта в Окленде, и команда готовится написать новую. С 2025 года "Атлетикс" временно переедут в Сакраменто, на стадион Sutter Health Park, домашнюю арену Минор Лиги Бейсбола Сакраменто Ривер Кэтс, пока не будет завершено их новое стадиона в Лас-Вегасе.

В ноябре владельцы Главной лиги бейсбола одобрили переезд "Атлетикс" в Лас-Вегас, следуя по стопам НФЛ "Рейдерс", которые покинули Окленд в 2020 году.

Колiséeум, гибридный футбольно-бейсбольный стадион, видел свои моменты, от шести чемпионатов Мира в бейсболе до четырех матчей за титул AFC, оставив свой след "Атлетикс" и "Рейдерс". С 2025 года стадион станет домашним для команды USL Чемпионшип Лиги футбола Окленд Рутс.

Перед последним домашним матчем владелец "Атлетикс" Джон Фишер написал письмо болельщикам, вспоминая историю команды в Окленде. Фишер с сожалением сказал, что франшизе не удалось построить новый стадион в районе залива после многих лет усилий.

"Атлетикс" - часть Окленда, Восточного залива и всего района залива. Когда Лью Волфф и я купили команду в 2005 году, наша мечта состояла в том, чтобы выиграть чемпионаты Мира в бейсболе и построить новый стадион в Окленде. В течение следующих 18 лет мы делали все возможное, чтобы этого добиться. Мы предложили и преследовали пять разных мест в районе залива. Несмотря на взаимные и постоянные усилия для заключения сделки по проекту Howard Terminal, мы не преуспели.

"Только в 2021 году, после 16 лет исключительно работы над развитием дома в районе залива и соблюдения обязательного соглашения MLB о поиске нового дома к 2024 году, мы начали рассматривать возможность переезда команды в Лас-Вегас.

"Миллионы преданных и страстных болельщиков "Атлетикс" живут в Окленде и по всему миру. Бесчисленные преданные сотрудники и сотрудники Колiséeума вложили душу в эту команду, и их усилия много значили для нашего сообщества. Я знаю, что есть большая разочарованность, даже горечь. Хотя я не могу поговорить с каждым из вас лично, я могу сказать это от всего сердца: мы пытались. Остаться в Окленде было нашей целью, нашей миссией, и мы не смогли этого добиться. И за это я искренне сожалею."

"Атлетикс" выиграли три подряд чемпионата Мира в бейсболе с 1972 по 1974 год и еще один в 1989 году, в то время как "Рейдерс" выиграли два Супербоулов в 1976 и 1980 годах.

Колiséeум является третьим по количеству нетронутых игр (12), последняя из которых была совершенная игра, брошенная Нью-Йорк Яникс Домиником Германом в 2023 году.

Самая запоминающаяся нетронутая игра произошла в 2010 году, когда левша Даллас Бреден бросил совершенную игру в День матери, с присутствием его бабушки Пегги Линдси.

"Атлетикс" сыграют с "Маринерс" в Сиэтле в трехматчевой серии, начиная с пятницы, чтобы завершить свой сезон.

Множество поклонников Окленд А's пришли на прощальный матч на стадионе Окленд Колизеум

Несмотря на гнев и протесты болельщиков во время матча, их любовь к бейсболу была очевидна, когда они присоединились к крику Котсая "Давай, Окленд!". Несмотря на переезд команды в Лас-Вегас, дух спорта в Окленде продолжит жить с командой USL Чемпионшип Лиги футбола Окленд Рутс, использующей Колiséeум как домашнюю арену с 2025 года.

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