Сегодня бейсбол видит слезы, когда "Атлетикс" прощаются с Оуклендом, добившись последнего триумфа.

Сегодня на бейсболе пролились слезы, когда болельщики выстроились в очередь у стадиона с самого рассвета, желая увидеть, как "Атлетикс" играют свой последний матч на Колiséeуме.

Перед матчем легенды "Атлетикс" почтили славное прошлое команды, появившись на поле. Зала славы Рики Хендерсон и легенда "Атлетикс" Дейв Стюарт бросили первую подачу, а Бэри Зито вышел на поле, чтобы спеть национальный гимн, задавая тон эмоциональному прощанию.

"Атлетикс" открыли счет, забив три первых гола матча, и смогли сдержать нападение "Рейнджерс". В девятом иннинге блистательный клосер Мейсон Миллер вышел на поле и сделал последний аут, завершив не только игру, но и историю Колiséeума.

Хотя были и признаки грусти, были и признаки гнева. Во время матча по всему стадиону раздавались крики "продайте команду", так как болельщики выражали свое недовольство владельцами франшизы после новости о переезде в Лас-Вегас в апреле прошлого года. Игру ненадолго прервали в седьмом иннинге несколько раз из-за зеленого дым-Zaк-бомбы, брошенной на беговую дорожку справа, и бутылки, брошенной на поле.

После победы игроки и сотрудники "Атлетикс" вышли на поле и сняли шляпы перед болельщиками. Менеджер "Атлетикс" Марк Котсай, сдерживая слезы, обратился к публике.

"Я постараюсь быть кратким, потому что не уверен, что смогу закончить это," - сказал эмоциональный Котсай.

"Я бесконечно благодарен всему персоналу, который посвятил свою жизнь "Окленд Ас", особенно тем, кто не поедет с нами в Лас-Вегас. Я никогда не забуду вас. И всем вам, от имени моего штаба, себя, этой команды, всех прошлых игроков и тренеров, всех, кто когда-либо носил зелено-золотой - нет лучше болельщиков, чем вы. Спасибо вам за любовь к бейсболу."

Котсай закончил свою речь, поведя толпу в крике "Давай, Окленд!", который он назвал "самым великим криком в бейсболе".

Книга официально закрыта в Окленде, и команда готовится написать новую. С 2025 года "Атлетикс" временно переедут в Сакраменто, на стадион Sutter Health Park, домашнюю арену Минор Лиги Бейсбола Сакраменто Ривер Кэтс, пока не будет завершено их новое стадиона в Лас-Вегасе.

В ноябре владельцы Главной лиги бейсбола одобрили переезд "Атлетикс" в Лас-Вегас, следуя по стопам НФЛ "Рейдерс", которые покинули Окленд в 2020 году.

Колiséeум, гибридный футбольно-бейсбольный стадион, видел свои моменты, от шести чемпионатов Мира в бейсболе до четырех матчей за титул AFC, оставив свой след "Атлетикс" и "Рейдерс". С 2025 года стадион станет домашним для команды USL Чемпионшип Лиги футбола Окленд Рутс.

Перед последним домашним матчем владелец "Атлетикс" Джон Фишер написал письмо болельщикам, вспоминая историю команды в Окленде. Фишер с сожалением сказал, что франшизе не удалось построить новый стадион в районе залива после многих лет усилий.

"Атлетикс" - часть Окленда, Восточного залива и всего района залива. Когда Лью Волфф и я купили команду в 2005 году, наша мечта состояла в том, чтобы выиграть чемпионаты Мира в бейсболе и построить новый стадион в Окленде. В течение следующих 18 лет мы делали все возможное, чтобы этого добиться. Мы предложили и преследовали пять разных мест в районе залива. Несмотря на взаимные и постоянные усилия для заключения сделки по проекту Howard Terminal, мы не преуспели.

"Только в 2021 году, после 16 лет исключительно работы над развитием дома в районе залива и соблюдения обязательного соглашения MLB о поиске нового дома к 2024 году, мы начали рассматривать возможность переезда команды в Лас-Вегас.

"Миллионы преданных и страстных болельщиков "Атлетикс" живут в Окленде и по всему миру. Бесчисленные преданные сотрудники и сотрудники Колiséeума вложили душу в эту команду, и их усилия много значили для нашего сообщества. Я знаю, что есть большая разочарованность, даже горечь. Хотя я не могу поговорить с каждым из вас лично, я могу сказать это от всего сердца: мы пытались. Остаться в Окленде было нашей целью, нашей миссией, и мы не смогли этого добиться. И за это я искренне сожалею."

"Атлетикс" выиграли три подряд чемпионата Мира в бейсболе с 1972 по 1974 год и еще один в 1989 году, в то время как "Рейдерс" выиграли два Супербоулов в 1976 и 1980 годах.

Колiséeум является третьим по количеству нетронутых игр (12), последняя из которых была совершенная игра, брошенная Нью-Йорк Яникс Домиником Германом в 2023 году.

Самая запоминающаяся нетронутая игра произошла в 2010 году, когда левша Даллас Бреден бросил совершенную игру в День матери, с присутствием его бабушки Пегги Линдси.

"Атлетикс" сыграют с "Маринерс" в Сиэтле в трехматчевой серии, начиная с пятницы, чтобы завершить свой сезон.

Несмотря на гнев и протесты болельщиков во время матча, их любовь к бейсболу была очевидна, когда они присоединились к крику Котсая "Давай, Окленд!". Несмотря на переезд команды в Лас-Вегас, дух спорта в Окленде продолжит жить с командой USL Чемпионшип Лиги футбола Окленд Рутс, использующей Колiséeум как домашнюю арену с 2025 года.

Читайте также: