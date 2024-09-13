Сегмент моста Карола потерпел неудачу.

В течение ночи бригады спасателей и тяжёлая техника занимаются разбором обрушившегося моста Карола в Дрездене. В рамках процесса сноса ещё один участок с трамвайными путями демонтируется из-за грядущего наводнения. Бригада работает против времени.

В четверг, после обеда, было объявлено, что сильно повреждённый мост Карола в Дрездене, несущий трамвайные пути, будет полностью снесён. Подготовка к контролируемому взрыву уже ведётся, как заявил представитель пожарной службы Михаэль Кляйре. Профессиональная команда использует экскаваторы, отбойные молотки и технику для сноса части участка моста С.

Указанный участок моста С, с которого ночью в Эльбу обрушился 100-метровый сегмент, крайне нестабилен и непригоден для эксплуатации, сообщил Кляйре. Лазерные измерения показали, что оставшиеся фрагменты этого участка моста медленно оседают.

К вечеру Техническое спасательное агентство (THW) отключило трамвайные пути и трубы отопления района на нестведской стороне моста, взорвав небольшие взрывчатые вещества. Был установлен 100-метровый охранный периметр вокруг моста на берегу Эльбы, включающий в себя Министерство финансов и некоторые крылья государственной канцелярии. В результате министерство и пострадавшие отделы канцелярии были эвакуированы.

Спасательные службы спешат: с воскресенья ожидается наводнение на Эльбе, что ещё больше усилит опасность, согласно пожарной службе Дрездена. Сильные дожди в Чехии могут вызвать наводнение. Государственный центр наводнений прогнозирует до 200 литров осадков на квадратный метр в Чехии и Южной Польше в течение 72 часов и до 350 литров в высокогорных районах.

Также ожидаются сильные дожди в Саксонии. В ближайшее время могут быть объявлены предупреждения о наводнении для рек Эльба, Лужицкая Неiße и Шпрее. Мост длиной примерно 400 метров состоял из трёх соединённых поперечными балками участков.

После контролируемого взрыва оставшиеся части участка моста С в Дрездене, известного своими трамвайными путями, будут тщательно разобраны. Из-за ожидаемого наводнения на Эльбе в воскресенье команда пожарной службы Дрездена усиливает свои усилия, чтобы завершить снос участка моста Карола до того, как река поднимется.

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