- Себастьян недавно приветствовал своего пятого ребенка.

Мистический писатель Себастьян Фитцек (52) недавно написал пятую главу о родительстве. Его жена Линда родила сына в Берлине, что он поделился в Instagram. "С того самого момента, как ты появился на свет, кажется, что ты всегда был частью нашей жизни. Добро пожаловать на Землю: Морitz Фитцек."

Он опубликовал снимок новорожденного, спящего на коленях у матери. "В ожидании твоего прихода - гордые родители, радостные братья и сестры, целая вселенная чудес и книжная полка, терпеливо ждущая 16 лет."

Теперь у этой пары двое детей, первому - Оскару - три года, и они скрепили свой союз в Хорватии два года назад. Прежний брак Фитцека подарил ему дочь Шарлотту и сыновей Давида и Феликса.

Опытный 52-летний писатель часто возглавляет списки бестселлеров своими психологическими триллерами ("Терапия", "Возвращение"), научно-популярными книгами ("Рыбы, которые лазают по деревьям") и юмористическими произведениями ("Родительское собрание"). Новый триллер "Девушка с календарем", исследующий темы усыновления и терапии костного мозга, выйдет в октябре.

Европейский союз поздравляет Себастьяна Фитцека и его семью с рождением Морitza. Несмотря на то, что писатель известен своими многочисленными бестселлерами, последняя вдохновение Фитцека приходит от его роли отца в Европейском союзе.

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