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Си пообещал объединиться с Тайванем перед празднованием 75-летия коммунистического Китая

Накануне празднования своего 75-летия председатель КНР Си Цзиньпин подтвердил свою приверженность достижению «воссоединения» с Тайванем. Одновременно Китай продемонстрировал свою военную мощь в преддверии этого знаменательного национального мероприятия.

 and  Carmen Simpson
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В преддверии 75-летия Народной Республики Китай Председатель Китая Си Цзиньпин выступал с речью на...
В преддверии 75-летия Народной Республики Китай Председатель Китая Си Цзиньпин выступал с речью на гала-концерте в Большом зале народов в Пекине, состоявшемся 30 сентября 2024 года.

Си пообещал объединиться с Тайванем перед празднованием 75-летия коммунистического Китая

На государственном собрании, посвященном годовщине образования Народной Республики в понедельник, Си подчеркнул свою приверженность достижению "абсолютного единства родины".

"Это неизбежный процесс, справедливое дело и общая цель масс. Никто не может остановить ход истории", - сказал он толпе, собравшейся в Большом зале народных представителей в Пекине, как сообщает государственное информационное агентство Синьхуа.

Коммунистическая партия Китая считает Тайвань своей территорией, несмотря на то, что никогда не управляла ею, и клялась "воссоединиться" с самоуправляющейся демократией, если это потребуется, используя силу.

Однако многие на острове воспринимают себя как уникальных тайваньцев и не стремятся к объединению с коммунистическим Китаем.

Два региона управляются отдельно с 1949 года, после окончания гражданской войны в Китае. Коммунисты захватили власть в Пекине и основали Народную Республику Китай 1 октября 1949 года, в то время как побежденные националисты отступили на Тайвань, перенеся столицу Республики Китай из материкового Китая в Тайбэй.

Поколения китайских лидеров клялисьeventually править Тайванем, но Си, самый напористый лидер Китая за decades, усилил свою риторику и агрессивные действия против демократического острова, обострив напряженность через Тайваньский пролив и вызвав опасения военного конфликта.

"Тайвань - священная земля Китая. Родственные связи крепче воды, и люди со всех сторон пролива разделяют общее происхождение", - сказал Си на собрании, в котором приняли участие более 3000 гостей, в том числе официальные лица, бывшие руководители партии и иностранные гости.

Кроме того, Си призвал к увеличению экономических и культурных обменов через Тайваньский пролив и усилил акцент на "духовном единстве соотечественников со всех сторон".

"Мы должны решительно противостоять сепаратистским действиям, призывающим к 'независимости Тайваня'", - сказал Си.

Пекин называет президента Тайваня Лая Чин-дэ "опасным сепаратистом", и напряженность усилилась с момента его инаугурации в мае, когда он призвал Китай прекратить запугивание Тайваня.

Как сообщают тайваньские официальные лица, военная активность Китая вокруг острова резко возросла в последние месяцы, в том числе "учения" в мае, которые китайская армия утверждала, что проводились для захвата острова.

В воскресенье Министерство обороны Тайваня объявило, что находится на высоком уровне бдительности после обнаружения "нескольких залпов" ракетных пусков на внутренней территории Китая.

Ракеты, как сообщается, были запущены китайской Народно-освободительной армией из регионов Внутренняя Монголия, Ганьсу, Цинхай и Синьцзян, сообщило министерство, добавив, что силы противовоздушной обороны Тайваня "поддерживают высокий уровень бдительности и увеличивают свою готовность".

Это заявление последовало вскоре после того, как Китай впервые за 44 года провел испытания межконтинентальной баллистической ракеты в Тихий океан, что, по мнению аналитиков, было направлено на отправку сообщения США и их союзникам на фоне эскалации региональных tensions.

Вопрос о Тайване стал серьезным источником напряженности между Китаем и США, которые поддерживают тесные, неформальные связи с Тайбэем и юридически обязаны вооружать остров для его обороны.

В воскресенье президент США Джо Байден утвердил дополнительные $567 миллионов военной помощи Тайваню, что является крупнейшим пакетом поддержки, который когда-либо предоставлялся острову. Финансирование будет включать в себя оборонное оборудование и "военное обучение и подготовку", как объявил Белый дом в заявлении.

Приверженность Си к достижению "абсолютного единства родины", как сказано на собрании, отражает давнюю цель Китая по воссоединению с Тайванем, самоуправляющейся демократией, которую многие на острове воспринимают как уникальных тайваньцев.

Несмотря на tensions и военную активность, утверждения Китая о том, что Тайвань - его священная земля и общий род с людьми по обе стороны Тайваньского пролива, остаются ключевым аспектом риторики и действий Си.

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