Швеция сообщает о первом заражении новым, более заразным вариантом вируса Mpox

В Швеции зафиксирован первый подтвержденный случай нового подвида моксопоскокса, кlade I, за пределами Африканского континента, согласно сообщениям шведского правительства. Министр социального обеспечения Швеции Якоб Форссмед объявил об этом во время пресс-конференции, транслировавшейся на шведском телевидении. Случай был выявлен в регионе Стокгольма. "Конечно, это серьезно", - сказал Форссмед. Зараженный человек ранее находился в Африке.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила наивысший уровень тревоги из-за нескольких вспышек моксопоскокса в Африке и появления потенциально опасного нового подвида. Эксперты считают, что кlade I может быть более заразным, чем предыдущие подвиды, и вызывать более тяжелое течение заболевания.

По словам Оливии Вигцелль из Шведского агентства общественного здравоохранения, риск распространения этого случая на более широкую популяцию отсутствует. "Сам случай не требует дальнейших мер по контролю за инфекцией, но мы, конечно, внимательно следим за ситуацией", - сказала Вигцелль во время пресс-конференции с министром социального обеспечения.

Моксопоскокс ранее назывался "моноспокс" из-за первого обнаружения в обезьянах. Вирус связан с классическим натуральной оспой и главным образом вызывает кожную сыпь, а также лихорадку и мышечные боли. Существуют две вакцины, но их дозы в Африке явно недостаточно.

Ранее случаи заражения кlade I наблюдались только в Центральной Африке, в том числе в Демократической Республике Конго (ДРК), согласно Институту Роберта Коха (RKI).

Обнаружение моксопоскокса в Швеции, в частности подвида кlade I, является первым случаем появления этого другого штамма за пределами Африки. Несмотря на опасения, Оливия Вигцелль из Шведского агентства общественного здравоохранения заверяет, что прямой риск для более широкой популяции отсутствует.

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