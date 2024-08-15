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Швеция подтвердила первый случай mpox

Швеция объявила в четверг, что подтвердила первый случай оспы обезьян, вирусной инфекции, передающейся через тесный контакт.

 and  Katherine Bradley
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Швеция подтвердила первый случай mpox

Человек заразился во время пребывания в части Африки, где наблюдалась большая вспышка заболевания, сообщила на пресс-конференции генеральный директор Шведского агентства общественного здравоохранения Оливия Вигзелл.

Всемирная организация здравоохранения объявила об этом в связи с мпох, которое передается через тесный контакт, после того как вспышка в Демократической Республике Конго распространилась на соседние страны более серьезной формы заболевания.

«Сегодня днем мы также получили подтверждение, что у нас есть один случай в Швеции более тяжелой формы мпоха, известной как Кlade I», - сказал министр здравоохранения и социального обеспечения Якоб Форссмед на пресс-конференции.

Вигзелл сообщила, что человек, который заразился, получил уход и инструкции в соответствии с рекомендациями агентства здравоохранения.

«Этот случай является первым, вызванным Кlade I, который был диагностирован за пределами африканского континента. Зараженный человек также был заражен во время пребывания в районе Африки, где наблюдается большая вспышка мпоха Кlade I», - сказала она.

Объявление Всемирной организации здравоохранения о мпохе также выделило его распространение в Европу, так как случаи были зарегистрированы в нескольких странах. Это подчеркивает глобальную озабоченность этой серьезной формой заболевания, с первым диагностированным случаем Кlade I за пределами Африки из Европы.

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