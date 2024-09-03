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Швеция намерена отменить налог на авиабилеты, выступая за экологически чистый подход.

По данным, все будет закончено к 1 июля 2025 года.

 and  Grigoriy Williams
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Швеция намерена отменить налог на авиабилеты, выступая за экологически чистый подход.

Шведское правительство объявило о намерении упразднить налог на авиабилеты. С 1 июля 2025 года этот сбор будет отменен, как объявил во вторник на пресс-конференции консервативный премьер-министр Ульф Кристерссон. Он объяснил это решение необходимым для укрепления позиций шведских авиакомпаний на рынке. Кристерссон подчеркнул, что этот шаг соответствует долгосрочной климатической политике и продолжает способствовать "путешествиям в широкой стране".

Этот налог был введен в 2018 году предыдущим правительством центристов. Его размер зависит от расстояния полета. Министр экономики Эбба Бусш отметила, что лишь немногие страны ЕС взимают налог на авиаперелеты. В их числе Германия, где налог был увеличен примерно на 25% в мае. Германская ассоциация воздушного транспорта критиковала это увеличение, называя его основной причиной более медленного восстановления пассажирского авиасообщения в Германии после кризиса с коронавирусом по сравнению с другими странами Европы.

В 2022 году правительство меньшинства Кристерссона сместило социал-демократов у власти в Швеции. Его администрация, опирающаяся на поддержку ультраправых Шведских демократов в парламенте, изначально обещала сократить налог на авиаперелеты наполовину, но теперь он будет полностью отменен.

Эко-активистские группы выразили недовольство. По словам Даниеля Кильберга из Шведского общества охраны природы, цитируемого газетой "Афтонбладет", правительство "полностью отказывается" от своей климатической политики. Еще в марте Шведский совет по климату - правительственный консультативный орган - предупреждал, что действия администрации, в том числе снижение налога на топливо, могут угрожать климатическим целям Швеции.

Решение консервативного премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона об отмене налога на авиаперелеты стало сменой политики, введенной предыдущим правительством в 2018 году. Этот налог, взимаемый в зависимости от расстояния полета, критиковался некоторыми странами ЕС за взимание налога на авиаперелеты.

После объявления в 2022 году эко-активистские группы выразили опасения, что полная отмена налога может оставить без внимания климатическую политику Швеции, как предупреждал Шведский совет по климату в марте.

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