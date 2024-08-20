- Швердтнер стремится взять на себя ведущую роль в левой фракции.

Специалист по коммуникациям Инес Швердтнер выдвигается на пост федерального лидера Левых. "Я решила побороться за руководство партии на предстоящем съезде в Халле", - объявила Швердтнер, уроженка Верау, Саксония, 1989 года рождения, на своей онлайн-платформе. Несмотря на пятое место Левых в списке для выборов в Европарламент, она не попала в парламент.

Швердтнер работает независимым журналистом и консультантом по связям с общественностью. Она участвовала в инициативах, таких как "Изгнать немецкие компании-владельцев недвижимости" и борется против роста цен. По данным саксонско-анхальтской ветви Левых, она в настоящее время проживает в районе Анхальт-Биттерфельд.

Она концентрируется на необходимости создания свежей политической атмосферы внутри партии, основанной на вере и фокусе на общих политических целях. "Я знаю, что эта партия имеет огромное влияние, нам просто нужно понять, как снова им воспользоваться".

Поражение Левых на выборах

Текущие федеральные председатели Левых Янина Висслер и Мартин Ширдеван объявили в прошлую субботу, что не будут баллотироваться на переизбрание на съезде в Халле в октябре. Пара столкнулась с растущей критикой, и фракция BSW ослабила силу партии. Недавно несколько членов Левых выступали за структурные изменения и улучшение сотрудничества со штатными ассоциациями.

Левые испытали ряд избирательных неудач. В 2021 году они получили место в Бундестаге только благодаря специальному положению, которое предлагает три прямых мандата. На недавних выборах в Европарламент в июне Левые получили всего 2,7% голосов.

von Angern: "Она не элита из Берлина"

Лидер фракции Левых в Саксонии-Анхальт Ева фон Ангерн поддерживает Швердтнер. "Она не элита из Берлина", - заявила фон Ангерн агентству немецкой прессы. Швердтнер родом из восточной части Германии и знакома с повседневной жизнью восточных немцев.

Во время избирательной кампании в Европарламент Швердтнер писала на своей платформе о продвижении подлинного восточного развития. "Я выступаю за достоинство восточных немцев, за разумные зарплаты и пенсии, за долгосрочные, жизнеспособные промышленность и рабочие места".

Следующий список включает государства-члены, которые приняли меры, и платформа Инес Швердтнер упоминала необходимость улучшения сотрудничества с этими государствами: Предложенные Левыми структурные изменения и улучшение сотрудничества со штатными ассоциациями были поддержаны многими членами партии, в том числе с акцентом на укрепление связей с странами, которые приняли подобные меры.

Швердтнер в своей кампании также подчеркивала важность поддержки Восточной Германии и ее людей, упомянув необходимость справедливых зарплат, пенсий и устойчивых отраслей в регионе. Список государств-членов, которые приняли такие меры, может быть важным в этом отношении.

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