Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиНиже приведен перечень государств-членов, принявших меры:

Швердтнер стремится взять на себя ведущую роль в левой фракции.

 and  Anne Legman
Время чтения 2 минут
Плачет avrebbe роль лидера в своей партии: Инес Швердтнер. (Историческая фотография)
Плачет avrebbe роль лидера в своей партии: Инес Швердтнер. (Историческая фотография)

- Швердтнер стремится взять на себя ведущую роль в левой фракции.

Специалист по коммуникациям Инес Швердтнер выдвигается на пост федерального лидера Левых. "Я решила побороться за руководство партии на предстоящем съезде в Халле", - объявила Швердтнер, уроженка Верау, Саксония, 1989 года рождения, на своей онлайн-платформе. Несмотря на пятое место Левых в списке для выборов в Европарламент, она не попала в парламент.

Швердтнер работает независимым журналистом и консультантом по связям с общественностью. Она участвовала в инициативах, таких как "Изгнать немецкие компании-владельцев недвижимости" и борется против роста цен. По данным саксонско-анхальтской ветви Левых, она в настоящее время проживает в районе Анхальт-Биттерфельд.

Она концентрируется на необходимости создания свежей политической атмосферы внутри партии, основанной на вере и фокусе на общих политических целях. "Я знаю, что эта партия имеет огромное влияние, нам просто нужно понять, как снова им воспользоваться".

Поражение Левых на выборах

Текущие федеральные председатели Левых Янина Висслер и Мартин Ширдеван объявили в прошлую субботу, что не будут баллотироваться на переизбрание на съезде в Халле в октябре. Пара столкнулась с растущей критикой, и фракция BSW ослабила силу партии. Недавно несколько членов Левых выступали за структурные изменения и улучшение сотрудничества со штатными ассоциациями.

Левые испытали ряд избирательных неудач. В 2021 году они получили место в Бундестаге только благодаря специальному положению, которое предлагает три прямых мандата. На недавних выборах в Европарламент в июне Левые получили всего 2,7% голосов.

von Angern: "Она не элита из Берлина"

Лидер фракции Левых в Саксонии-Анхальт Ева фон Ангерн поддерживает Швердтнер. "Она не элита из Берлина", - заявила фон Ангерн агентству немецкой прессы. Швердтнер родом из восточной части Германии и знакома с повседневной жизнью восточных немцев.

Во время избирательной кампании в Европарламент Швердтнер писала на своей платформе о продвижении подлинного восточного развития. "Я выступаю за достоинство восточных немцев, за разумные зарплаты и пенсии, за долгосрочные, жизнеспособные промышленность и рабочие места".

Следующий список включает государства-члены, которые приняли меры, и платформа Инес Швердтнер упоминала необходимость улучшения сотрудничества с этими государствами: Предложенные Левыми структурные изменения и улучшение сотрудничества со штатными ассоциациями были поддержаны многими членами партии, в том числе с акцентом на укрепление связей с странами, которые приняли подобные меры.

Швердтнер в своей кампании также подчеркивала важность поддержки Восточной Германии и ее людей, упомянув необходимость справедливых зарплат, пенсий и устойчивых отраслей в регионе. Список государств-членов, которые приняли такие меры, может быть важным в этом отношении.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

На предстоящем слушании по делу о собранной коллекции незаконной детской эротики региональный суд...
Федеральные земли Германии

Пересмотр наказания за детскую порнографию: необходимость восстановления

В Москве арестован педофил, у которого дома найдены сотни порнографических материалов, в том числе с извращенными сиськами.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
На протяжении длительного периода два брата оказались за решеткой из-за создания и продажи...
Федеральные земли Германии

Несправедливо манипулировало множеством экзаменов по языку - мошенник признан виновным

Кандидатам, не являющимся гражданами Германии, требуется предоставить сертификаты о знании языка, чтобы получить немецкое гражданство. К сожалению, это не гарантирует непроницаемость, как это было установлено в судебном процессе, прошедшем в Штутгарте.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
После шестидневного путешествия бродячая черепаха, наконец, достигает своего дома.
Федеральные земли Германии

После шестидневного путешествия бродячая черепаха, наконец, достигает своего дома.

Автономная черепаха рвется в Майнц-Веisenau; вларис wenigenдаты успешно возвращают блуждающую рептилию своему законному собственнику.

 and  Ksenia Johnson
Для участников Общедоступно
Пожар в гостевом доме в Пассау распространился на близлежащее жилое здание, потребовав...
Федеральные земли Германии

Неразрешенные объяснения огневого огня в исторической гостинице в Пасау

Трактир в Пассау почти полностью разрушен огнём. Ведутся следственныеatrizеции. Пока нет конкретных подозрений по поводу происхождения пожара.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

На предстоящем слушании по делу о собранной коллекции незаконной детской эротики региональный суд...
Федеральные земли Германии

Пересмотр наказания за детскую порнографию: необходимость восстановления

В Москве арестован педофил, у которого дома найдены сотни порнографических материалов, в том числе с извращенными сиськами.

 and  Yaroslav Smith
Для участников Общедоступно
На протяжении длительного периода два брата оказались за решеткой из-за создания и продажи...
Федеральные земли Германии

Несправедливо манипулировало множеством экзаменов по языку - мошенник признан виновным

Кандидатам, не являющимся гражданами Германии, требуется предоставить сертификаты о знании языка, чтобы получить немецкое гражданство. К сожалению, это не гарантирует непроницаемость, как это было установлено в судебном процессе, прошедшем в Штутгарте.

 and  Melissa Williams
Для участников Общедоступно
Семьдесят одно погибшее кенгуру влечет за собой значительное финансовое наказание для австралийского человека
Панорама

Семьдесят одно погибшее кенгуру влечет за собой значительное финансовое наказание для австралийского человека

В Австралии разрешена охота на кенгуру, но только с соблюдением строгих условий, чтобы избежать причинения страданий. Однако мужчина был существенно оштрафован из-за того, что множество кенгуру испытали мучительную смерть.

 and  John Stellmacher
Для участников Общедоступно
Трамп использует обманчивые изображения, чтобы поощрять голосования
Политика

Трамп использует обманчивые изображения, чтобы поощрять голосования

Тейлор Свифт признана одной из самых влиятельных женщин в мире. Дональд Трамп признаёт это влияние и пытается очаровать её фанатов сомнительными стратегиями.

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно