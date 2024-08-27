Перейти к содержанию
Вход Подписаться
Федеральные земли ГерманииНовостиКомиссия получает содействие от государств-членов.

Швейцер предупреждает о интенсивных дискуссиях после ситуации в Соллингене

Вследствие инцидента с ورغمой смертью на городском празднике в Солингене федеральная земля Рейнланд-Пфальц усилила видимое присутствие полиции на фестивалях, в соответствии с директивами Министра-президента.

 and  Yaroslav Smith
Время чтения 1 минута
Как Рейнланд-Пфальц реагирует после смертоубийственного ножевого нападения на городском празднике в...
Как Рейнланд-Пфальц реагирует после смертоубийственного ножевого нападения на городском празднике в Солingen, в результате чего министр-президент усилил присутствие полиции на фестивалях?

- Швейцер предупреждает о интенсивных дискуссиях после ситуации в Соллингене

В результате кровавого ножевого инцидента в Золингене погибли трое человек. Данный инцидент, произошедший в Северном Рейне-Вестфалии, вновь поднял вопрос о миграционной политике и возможных депортациях. Главным подозреваемым является 26-летний сириец, обвиняемый в убийстве и подозреваемый в связях с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ). Он должен был быть депортирован в Болгарию годом ранее, но по неизвестным причинам этого не произошло.

Лидер Пфальца, Александр Швайцтер (СДПГ), прокомментировал эскалацию дискуссии, выразив обеспокоенность тем, что дальнейшие расследования могут негативно сказаться на общественном восприятии права на убежище. Он подчеркнул важность демократического консенсуса в вопросах депортаций и контроля над иммиграцией. Швайцтер также выразил надежду на конструктивный диалог между лидером ХДС, Фридрихом Мерцем, и канцлером Олафом Шольцем (СДПГ).

По словам Швайцтера, Пфальц не является исключением в подобных случаях, и в прошлом были сбои в процессах депортации. Он отметил, что влияние расследования распространяется на всю федеральную территорию. Его опасения связаны с предстоящими выборами в ландтаг Пфальца, где Золинген может сыграть значительную роль.

Швайцтер объявил о мерах в ответ на нападение, увеличив присутствие полиции на мероприятиях в Пфальце с целью повысить общественную безопасность и serving as a deterrent. Он также планирует оптимизировать административные процедуры для депортаций, учитывая, что текущая продолжительность составляет 3,9 месяца в Пфальце, но гораздо дольше в других регионах.

Для этого Швайцтер планирует усилить помощь муниципалитетам через Центральное управление по вопросам возвращения. Это может включать использование платформы Frontex для бронирования рейсов, тем самым снизив финансовую нагрузку на местные иммиграционные власти. Центральному управлению будет предоставлено право, путем распоряжения, управлять всеми видами бронирования рейсов для добровольных возвращений и депортаций.

Комиссия, упомянутая в миграционной политике, может быть поддержана членами государств в решении таких сложных вопросов. Учитывая неудавшийся случай депортации главного подозреваемого в Золингене, необходима лучшая координация и поддержка со стороны членов государств для обеспечения эффективных процедур депортации.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.
Федеральные земли Германии

Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.

Партия AfD из Саксонии излучает самоуверенность в преддверии выборов в ландтаг. Площадь Kornmarkt в Баутцене оживлена, когда партия прибывает с национальным статусом.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно
Ещё разlynxы перемещаются в Тюрингийском лесу в рамках программы по сохранению дикой природы.
Федеральные земли Германии

Врени и Килиан: два образа, занятых в деле сохранения

Будут акклиматизированы дополнительные рыси в Тюрингском лесу, по словам официальных лиц по реинтродукции, которые оптимистично настроены насчет этих пушистых существ.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно
На политическом митинге в Дрездене роль вице-канцлера и министра финансов взял на себяChristian...
Федеральные земли Германии

Линдерс предлагает наказать тех, кто просит убежища

На собрании в Соллингене один человек убивает троих участников. И الأجانب, подлежащий депортации, привлек внимание как возможный подозреваемый. Подозреваемый в исламистской атаке также является спорной темой в избирательной кампании по выборам в ландтаг Саксонии.

 and  Mark Rodriguez
Для участников Общедоступно

Последние

Тулиси Габбард открыто поддерживает Дональда Трампа в его политических начинаниях.
Политика

США осуждают убийство сотрудников Reuters Россией

США осуждают убийство сотрудников Reuters Россией Белый дом критикует ракетный обстрел гостиницы в Украине, в результате которого погиб советник по безопасности Reuters и пострадали два журналистаАдминистрация США осуждает ракетный удар по гостинице в Украине, в результате которого погиб консультант по безопасности Reuters и пострадали двое журналистов Reuters. "Мы решительно

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Осложнения в поставках самолётов от американского производителя Boeing отрицательно влияют на...
Политика

Проблемы с закупками в американской авиационной корпорации Boeing нарушают стратегии расширения Ryanair

Проблемы с закупками в американской авиационной корпорации Boeing нарушают стратегии расширения Ryanair Проблемы с поставками у американского авиапроизводителя Boeing вызывают задержки в планах бюджетной авиакомпании Ryanair по расширению в этом году, как сообщила компания в Лондоне. Задержка поставок самолетов Boeing привела к тому, что Ryanair ожидает перевезти на 5 миллионов

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.
Федеральные земли Германии

Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.

Партия AfD из Саксонии излучает самоуверенность в преддверии выборов в ландтаг. Площадь Kornmarkt в Баутцене оживлена, когда партия прибывает с национальным статусом.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно