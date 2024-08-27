- Швейцер предупреждает о интенсивных дискуссиях после ситуации в Соллингене

В результате кровавого ножевого инцидента в Золингене погибли трое человек. Данный инцидент, произошедший в Северном Рейне-Вестфалии, вновь поднял вопрос о миграционной политике и возможных депортациях. Главным подозреваемым является 26-летний сириец, обвиняемый в убийстве и подозреваемый в связях с террористической организацией "Исламское государство" (ИГ). Он должен был быть депортирован в Болгарию годом ранее, но по неизвестным причинам этого не произошло.

Лидер Пфальца, Александр Швайцтер (СДПГ), прокомментировал эскалацию дискуссии, выразив обеспокоенность тем, что дальнейшие расследования могут негативно сказаться на общественном восприятии права на убежище. Он подчеркнул важность демократического консенсуса в вопросах депортаций и контроля над иммиграцией. Швайцтер также выразил надежду на конструктивный диалог между лидером ХДС, Фридрихом Мерцем, и канцлером Олафом Шольцем (СДПГ).

По словам Швайцтера, Пфальц не является исключением в подобных случаях, и в прошлом были сбои в процессах депортации. Он отметил, что влияние расследования распространяется на всю федеральную территорию. Его опасения связаны с предстоящими выборами в ландтаг Пфальца, где Золинген может сыграть значительную роль.

Швайцтер объявил о мерах в ответ на нападение, увеличив присутствие полиции на мероприятиях в Пфальце с целью повысить общественную безопасность и serving as a deterrent. Он также планирует оптимизировать административные процедуры для депортаций, учитывая, что текущая продолжительность составляет 3,9 месяца в Пфальце, но гораздо дольше в других регионах.

Для этого Швайцтер планирует усилить помощь муниципалитетам через Центральное управление по вопросам возвращения. Это может включать использование платформы Frontex для бронирования рейсов, тем самым снизив финансовую нагрузку на местные иммиграционные власти. Центральному управлению будет предоставлено право, путем распоряжения, управлять всеми видами бронирования рейсов для добровольных возвращений и депортаций.

Комиссия, упомянутая в миграционной политике, может быть поддержана членами государств в решении таких сложных вопросов. Учитывая неудавшийся случай депортации главного подозреваемого в Золингене, необходима лучшая координация и поддержка со стороны членов государств для обеспечения эффективных процедур депортации.

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