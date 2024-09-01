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Швейцарцы проявляют привязанность к Селине Дион как к почетному гостю на Евровидении

Селин Дион возможно появится как отдельная приглашенная звезда на предстоящем конкурсе песни Евровидение, сообщает сопродюсер. Дион и Швейцария являются частью уникальной и примечательной наследия Евровидения.

 and  Carmen Simpson
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- Швейцарцы проявляют привязанность к Селине Дион как к почетному гостю на Евровидении

Организаторы конкурса песни Евровидение-2025, который пройдет в Базеле, рассматривают возможность пригласить в качестве специального гостя канадскую певицу Селин Дион. Один из сопродюсеров, Рето Перitsu, поделился этой информацией с "Sonntagsblick", сказав: "Это определенно один из вариантов, над которым мы работаем. Мы хотим показать молодые таланты на Евровидении, но также было бы здорово иметь такого именитого исполнителя, как она, в шоу".

Швейцария и Селин Дион связывает уникальная история Евровидения. В 1988 году, в возрасте всего 20 лет, она представляла Швейцарию с песней "Ne partez pas sans moi" и победила. Эта победа привела к тому, что конкурс проходил в Лозанне в следующем году.

Подготовка к шоу в Базеле начнется в ближайшие недели, а гранд-финал запланирован на 17 мая. Тем не менее, Перitsu отказался комментировать возможные переговоры с Дион о ее участии в конкурсе.

Страдая от синдрома ригидности несколько лет, Дион вернулась на сцену во время церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, что стало ее первым выступлением после 2019 года.

Несмотря на возбуждение вокруг возможного появления Дион, Перitsu отказался подтверждать какие-либо переговоры с ней по поводу участия в конкурсе песни Евровидение-2025. Тем не менее, увидеть Селин Дион на телевидении будет незабываемым опытом для многих зрителей Евровидения, учитывая ее знаковое прошлое на конкурсе.

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