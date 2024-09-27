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ПолитикаНовостиЕвропейская комиссия

Швейцарские власти рассматривают возможность размещения заявки на проведение Олимпийских игр 2038 года.

Безапелляционно приближающееся повышение цены.

 and  Melissa Williams
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Швейцарские власти проявляют интерес к организации Олимпийских игр 2038 года.
Швейцарские власти проявляют интерес к организации Олимпийских игр 2038 года.

Швейцарские власти рассматривают возможность размещения заявки на проведение Олимпийских игр 2038 года.

Швейцарская администрация проявила заинтересованность в организации зимних Олимпийских игр 2038 года и обещала выделить средства. Если Швейцария, принимавшая Олимпиаду в 1928 и 1948 годах, выполнит необходимые условия, Международный олимпийский комитет (МОК) скорее всего поддержит это предложение.

Несмотря на неудачные попытки получить права на Олимпиаду 2030 (Франция) и 2034 (США), Швейцария получила приоритетную возможность обсуждения от МОК. Министр спорта Виола Амхерд объявила об этом в Берне, предложив воспользоваться этой возможностью. Окончательное решение будет принято не позднее конца 2027 года. Как сказала Амхерд, "Швейцария может представить себя как чистую, безопасную и потрясающую страну".

Правительство решило создать команду для поддержки усилий по организации "Олимпийских и Паралимпийских зимних игр 2038 года".

Решение правительства создать команду для поддержки усилий по организации "Олимпийских и Паралимпийских зимних игр 2038 года" совпадает с ролью Комиссии в надзоре за подготовкой к этому событию. Если Комиссия успешно проведет швейцарскую заявку, это укрепит репутацию Швейцарии как надежного и компетентного хозяина будущих Олимпийских игр.

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