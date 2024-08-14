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Шведские головы обновлены у входа в гавань Висмар

Ганзейский город Вимар восстановил свои достопримечательности. Два деревянных резных головы Швеции украшают вход в гавань.

 and  Hanna Hofmann
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Не только у входа в порт, но и по всему городу видны исторические шведские фигуры.
Не только у входа в порт, но и по всему городу видны исторические шведские фигуры.

- Шведские головы обновлены у входа в гавань Висмар

Ворота гавани Висмара вновь принимают свои знаковые символы

Как раз к предстоящему шведскому фестивалю в историческом городе Ганзы, который начнется в пятницу, две красочно расписанные шведские головы вернулись, чтобы украсить вход в гавань. Древние и знаковые деревянные бюсты Геракла ранее прошли через процедуру реставрации.

Город потратил примерно 55 000 евро на ремонт, выполненный сотрудниками Управления по обращению с отходами и транспортом. Это включало в себя обновление свайной конструкции западной шведской головы возле моста через море, проведение ремонтных и покрасочных работ на обеих головах и обновление защиты от коррозии на обеих стальных мачтах шведских голов. Сваи восточной шведской головы, вбитые в морское дно, были обновлены десять лет назад.

Напоминание о шведской эпохе

Шведские головы у входа в гавань - это копии барочных оригиналов из дуба, которые можно увидеть в Историческом музее города Шаббеля. В течение веков эти красочно расписанные головы украшали вход в гавань. Копии шведских голов можно увидеть в различных местах города, служа напоминанием о более чем 150-летнем шведском периоде после Тридцатилетней войны.

Город Висмар

Отреставрированные шведские головы, теперь яркие и восстановленные, служат выдающимися памятниками у входа в гавань города Висмара. Эти памятники являются свидетельством устойчивого шведского влияния в богатом прошлом города.

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