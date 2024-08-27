- Шведский королевский наследник посещает свадебную церемонию Марты Луизы

Присутствие королевских особ на свадьбе в Норвегии: шведская кронпринцесса Виктория (47) и её супруг принц Даниэль (50) отправляются на свадьбу Марты Луизы. Также на праздновании присутствуют брат Виктории принц Карл Филипп (45) и его жена принцесса София (39), как подтвердил представитель шведского королевского двора немецкому новостному агентству.

Члены шведской королевской семьи являются одними из самых заметных международных гостей на свадьбе Марты Луизы и её партнёра, самопровозглашённого гуру Дюрека Верретта (49). Ранее уже подтвердили своё участие норвежская королевская семья, в том числе король Харальд V, королева Соня (оба 87), кронпринц Хокон и кронпринцесса Мётте-Марит (51).

Марта Луиза, стоящая четвёртой в очереди на норвежский трон, является дочерью Харальда и Сони. Однако Хокон является её младшим братом.

Скандал из-за эксклюзивных прав

Свадьба, которая состоится в эту субботу на очаровательном геиррангер-фьорде, окружена различными скандалами. Один из них возник из-за того, что британский глянцевый журнал "Hello!" получил эксклюзивные права на церемонию и приём, что вызвало негодование. Норвежский королевский двор выразил озабоченность по поводу эксклюзивной фотосессии.

Стриминговый сервис Netflix также объявил, что работает над документальным фильмом, посвящённым истории любви Марты Луизы и Верретта. Согласно сообщениям СМИ, Netflix также приобрёл права на телевидение на свадебные торжества.

Король Норвегии Харальд V также посетит свадьбу Марты Луизы, следуя примеру других членов королевской семьи. Норвежская королевская семья во главе с королём Харальдом V уже подтвердила своё участие в свадьбе.

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