Перейти к содержанию
Вход Подписаться
ОбществоНовостиХаральд V.

Шведский королевский наследник посещает свадебную церемонию Марты Луизы

Подготовка к свадьбе Норвежской принцессы Марты Луизы и шамана Дюрека Верретта идет полным ходом. Подтверждено присутствие заметных гостей из Швеции.

 and  Wendy Allen
Время чтения 1 минута
Королевские фигуры принцессы Викторії и принца Даниеля, а также принцессы Софии и принца Карла...
Королевские фигуры принцессы Викторії и принца Даниеля, а также принцессы Софии и принца Карла Филиппа (в предыдущем контексте), ожидаются на свадьбе принцессы Марты Луизы с шаманом Дюреком Верретом, которая пройдёт в Норвегии. (Былое фото)

- Шведский королевский наследник посещает свадебную церемонию Марты Луизы

Присутствие королевских особ на свадьбе в Норвегии: шведская кронпринцесса Виктория (47) и её супруг принц Даниэль (50) отправляются на свадьбу Марты Луизы. Также на праздновании присутствуют брат Виктории принц Карл Филипп (45) и его жена принцесса София (39), как подтвердил представитель шведского королевского двора немецкому новостному агентству.

Члены шведской королевской семьи являются одними из самых заметных международных гостей на свадьбе Марты Луизы и её партнёра, самопровозглашённого гуру Дюрека Верретта (49). Ранее уже подтвердили своё участие норвежская королевская семья, в том числе король Харальд V, королева Соня (оба 87), кронпринц Хокон и кронпринцесса Мётте-Марит (51).

Марта Луиза, стоящая четвёртой в очереди на норвежский трон, является дочерью Харальда и Сони. Однако Хокон является её младшим братом.

Скандал из-за эксклюзивных прав

Свадьба, которая состоится в эту субботу на очаровательном геиррангер-фьорде, окружена различными скандалами. Один из них возник из-за того, что британский глянцевый журнал "Hello!" получил эксклюзивные права на церемонию и приём, что вызвало негодование. Норвежский королевский двор выразил озабоченность по поводу эксклюзивной фотосессии.

Стриминговый сервис Netflix также объявил, что работает над документальным фильмом, посвящённым истории любви Марты Луизы и Верретта. Согласно сообщениям СМИ, Netflix также приобрёл права на телевидение на свадебные торжества.

Король Норвегии Харальд V также посетит свадьбу Марты Луизы, следуя примеру других членов королевской семьи. Норвежская королевская семья во главе с королём Харальдом V уже подтвердила своё участие в свадьбе.

Читайте также:

Комментарии

Связанные

Известный дисконт отменил все заказы
Общество

Известный дисконт отменил все заказы

- Известный дисконт отменил все заказы Озабоченность по поводу Феликса Джейна (29). Известный DJ, прославившийся в 2014 году благодаря ремиксу "Cheerleader", открылся в эмоциональном посте в Instagram. Джейн "молчал о своем плохом самочувствии" уже давно. Лишь обратившись за помощью к профессионалу, он понял "масштаб своего

 and  James Williams
Для участников Общедоступно
Музыкант-ди-джей Феликс Джейн объявляет о своем уходе из музыкальной индустрии.
Общество

Музыкант-ди-джей Феликс Джейн объявляет о своем уходе из музыкальной индустрии.

Музыкант-ди-джей Феликс Джейн объявляет о своем уходе из музыкальной индустрии. Музыкальный феномен из Мекленбурга-Передней Померании, известный как Феликс Джейhn, временно взял перерыв в музыкальном мире. Он отменил свои выступления по совету профессионалов, признавшись в Instagram-посте, близком к его 30-летию, что он слишком уязвим, чтобы выступать. Его расписание на ближайшее будущее

 and  Viktoriya Miller
Для участников Общедоступно
На премьере фильма 'Я думаю о тебе... Теперь:History of Love',Дженнифер Лопес и Бен Аффлек...
Общество

Обязанности по работе влияют на решение о разводе у Джей-Ли?

По данным изнутри источника, Дженнифер Лопес, кажется, поддерживает дистанцию для бывшего супруга Бена Аффлека из-за своих напряженных трудовых обязательств.

 and  Ann Bradley
Для участников Общедоступно

Последние

Тулиси Габбард открыто поддерживает Дональда Трампа в его политических начинаниях.
Политика

США осуждают убийство сотрудников Reuters Россией

США осуждают убийство сотрудников Reuters Россией Белый дом критикует ракетный обстрел гостиницы в Украине, в результате которого погиб советник по безопасности Reuters и пострадали два журналистаАдминистрация США осуждает ракетный удар по гостинице в Украине, в результате которого погиб консультант по безопасности Reuters и пострадали двое журналистов Reuters. "Мы решительно

 and  Katherine Bradley
Для участников Общедоступно
Осложнения в поставках самолётов от американского производителя Boeing отрицательно влияют на...
Политика

Проблемы с закупками в американской авиационной корпорации Boeing нарушают стратегии расширения Ryanair

Проблемы с закупками в американской авиационной корпорации Boeing нарушают стратегии расширения Ryanair Проблемы с поставками у американского авиапроизводителя Boeing вызывают задержки в планах бюджетной авиакомпании Ryanair по расширению в этом году, как сообщила компания в Лондоне. Задержка поставок самолетов Boeing привела к тому, что Ryanair ожидает перевезти на 5 миллионов

 and  Christian Meier
Для участников Общедоступно
Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.
Федеральные земли Германии

Вейдель предлагает ввести минимальную остановку иммиграции на пять лет.

Партия AfD из Саксонии излучает самоуверенность в преддверии выборов в ландтаг. Площадь Kornmarkt в Баутцене оживлена, когда партия прибывает с национальным статусом.

 and  Grigoriy Williams
Для участников Общедоступно