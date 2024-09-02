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КультураНовости- Я не собираюсь.

Шведская монархия ожидает прихода нового рода

Господин и госпожа София и Карл-Филип из Швеции ждут своего четвертого ребенка.

 and  Christian Meier
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В марте 2021 года принцесса София поприветствовала своего третьего отпрыска, которого назвали...
В марте 2021 года принцесса София поприветствовала своего третьего отпрыска, которого назвали принцем Юлианом.

- Шведская монархия ожидает прихода нового рода

Княгиня София, 39 лет, и Принц Карл Филипп Швеции, 45 лет, готовятся пополнить свою семью. Дворец объявил об этом 2 сентября, подтвердив, что пара ждет своего четвертого ребенка.

На своей странице в Instagram Принц Карл Филипп, сын короля Карла XVI Густава, 78 лет, и королевы Сильвии, 80 лет, вместе со своей женой Софией поделился радостной новостью: "Принц Карл Филипп и княгиня София счастливы объявить, что княгиня София ждет их четвертого ребенка". Состояние здоровья Софии остается отличным, как видно из ее запланированных королевских мероприятий на предстоящую осень.

Будет ли это мальчик или девочка?

Рождение их четвертого ребенка запланировано примерно через четыре года после третьего, а Карл Филипп и София обменялись клятвами в июне 2015 года. Предполагаемая дата родов, согласно Дворцу, - февраль 2025 года. Самый младший шведский royal, принц Юлиан Швеции, 3 года, появился на свет в марте 2021 года. Его старшие братья, принц Габриэль, 7 лет, и принц Александр, 8 лет, родились в 2017 и 2016 годах соответственно.

Королевская пара часто делится милыми фотографиями своих детей в Instagram, в том числе на памятные даты, такие как дни рождения.

Я не буду раскрывать пол нашего будущего ребенка прямо сейчас, так как мы хотим, чтобы это было сюрпризом. Тем не менее, я не собираюсь замедляться из-за беременности, так как у меня запланировано несколько королевских мероприятий на осень.

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