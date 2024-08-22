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Шустер с энтузиазмом готовится выйти на сцену "Стрейх-Инертизанс" во Фрайбурге.

Первый официальный матч Юлиана Шютца в качестве главного тренера "Штутгарта" стал успешным. Он сменил своего предшественника Штрехля в лиге на их домашнем стадионе.

 and  Viktoriya Miller
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- Шустер с энтузиазмом готовится выйти на сцену "Стрейх-Инертизанс" во Фрайбурге.

Весьма расслабленный. Юлиан Шустер вступает в роль главного тренера SC Freiburg в Бундеслиге с умиротворением и волнением. "У меня хорошее предчувствие", - говорит новичок, сменивший легенду Кристиана Штреиха, перед домашней игрой в субботу в 3:30 против прошлогодних вице-чемпионов VfB Stuttgart. "Мы быстро вошли в ритм и добились нескольких вещей. Но это еще продолжающийся процесс".

Его состав еще не полностью укомплектован. С закрытием трансферного окна 30 августа задача будет завершена не скоро. Есть вероятность, что будет подписан еще один нападающий, например, Фабиан Ризе из Hertha BSC, как сообщают СМИ.

По этому поводу Шустер сказал: "Тогда мне придется выпустить игрока". В настоящее время в составе из 30 профессионалов отсутствуют только защитник Маннель Гюльде и форвард Даниэль Кофи-Кирех из-за травм.

Вратарь Ноа Атуболу, который, скорее всего, будет заменен Флорианом Мюллером против Штутгарта, и Маттиас Гинтер вернулись к тренировкам. "Если все будут здоровы, мы хорошо укомплектованы. Нам не обязательно нужны больше игроки", - говорит бывший полузащитник Шустер.

С 2008 по 2018 год Шустер выступал в составе SC. После этого он шесть лет работал координатором молодежи, прежде чем был выбран на место Штреиха. Это первый раз с сезона 2011/12, когда у Фрайбурга новый тренер.

Дебют Шустера в качестве тренера, победа со счетом 4:0 над VfL Оснабрюк в первом раунде Кубка Германии, был успешным. Теперь он сталкивается с более серьезным вызовом, так как несколько ключевых игроков ушли, в том числе капитан Вальдемар Антон и лучший бомбардир Серу Гюирасси, который перешел в Штутгарт этим летом. "Несмотря на уходы, Штутгарт все еще имеет качество, точность и кристально чистую структуру. Это делает игру против них очень сложной", - признает Шустер.

Интересно, что Шустер сам играл с девятью нынешними игроками Фрайбурга, один из которых капитан Кристиан Гюнтер. Гюнтер недавно описал их партнерство под руководством нового тренера как "очень успешное". Роли перед дебютом Шустера отличаются от тех времен, когда они вместе играли на поле.

Изменение по сравнению с эпохой Штреиха - желание Шустера быть ближе к домашним фанатам во время домашних игр. "Мы меняем сторону скамейки в нашем стадионе, приближаясь к Южной трибуне", - объяснил он. Близость к фанатам важна для Шустера, демонстрируя его готовность вносить изменения и создавать новый импульс.

Несмотря на то, что ему предстоит сыграть против сложного соперника в VfB Штутгарте, новый менеджер SC Freiburg Юлиан Шустер остается оптимистичным, учитывая их быструю адаптацию и ранние достижения. Однако он признает, что возможное подписание Фабиана Ризе из Hertha BSC может потребовать корректировки состава, так как текущие травмы оставляют состав слегка истощенным.

Перед своей первой домашней игрой в Бундеслиге против прошлогодних вице-чемпионов VfB Штутгарт Юлиан Шустер размышляет о своем прошлом как игрока Фрайбурга и о значительном изменении, которое он вносит, приближаясь к домашним фанатам во время матчей.

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