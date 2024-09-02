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Шульц плачет в борьбе, соперник завоевывает бронзовую медаль

 and  Anne Legman
Время чтения 2 минут

Шульц плачет в борьбе, соперник завоевывает бронзовую медаль

На Паралимпийских играх в Париже выступления немецкой команды по триатлону существенно улучшились, и tanto Martin Schulz, как и Anja Renner, показали впечатляющие результаты. Несмотря на то, что Schulz всего на шаг отошел от своего личного "золотого хет-трика", он все же завоевал бронзовую медаль, которая вызвала у него сильные эмоции. В то же время, Renner также имела повод для празднования, заняв третье место.

Martin Schulz всего на шаг отошел от своего личного "золотого хет-трика" на Паралимпиаде в Париже. В качестве знаменосца команды Германии он преодолел дистанцию в 750 метров плавания, 20 километров велосипедной езды и 5 километров бега за 59 минут и 19 секунд. Несмотря на все свои усилия, он все же занял третье место, уступив 35 секунд победителю. Его партнер по тренировкам Max Gelhaar уже завоевал серебро в классе PTS3 всего несколько минут назад, а Renner завоевала бронзу в категории для слабовидящих.

Шульц, у которого отсутствует левая рука, отставал на начальном этапе плавания из-за своей инвалидности. Однако он смог вырваться вперед на велосипедной дистанции и даже создать преимущество в 5 секунд. Тем не менее, ему не удалось сохранить свой темп во время бега и в итоге он позволил своим главным соперникам уйти вперед. До своих побед в Рио и Токио Schulz был единственным паралимпийским чемпионом в своем дивизионе.

Значительное достижение в карьере Реннер

Renner, выступая вместе с гидом Maria Paulig, показала свой лучший результат в карьере, заняв третье место, уступив лишь немного Испании и Италии. 38-летней спортсменке наконец-то удалось завоевать свою первую международную медаль после нескольких попыток. Neele Ludwig заняла восьмое место в классе PTS2.

К сожалению, соревнования по плаванию были отменены из-за плохого качества воды в воскресенье. После сильного дождя в пятницу, кратковременный ливень с сильным дождем обрушился поздно вечером в субботу. В результате, олимпийские спортсмены страдали от тошноты и даже рвоты после своих заплывов на открытой воде.

Недавно французское правительство инвестировало около 1,4 миллиарда евро в улучшение качества воды в Сене. Это включало подключение многих домохозяйств к канализационной системе, которые ранее сбрасывали сточные воды непосредственно в реку и ее притоки. В Париже также был построен огромный резервуар для сбора сточных вод, чтобы предотвратить их попадание в Сену во время сильных дождей, что было обычным явлением до этого обновления.

Третье место Martin Schulz на Паралимпиаде в Париже в этом году добавило ему в копилку впечатляющих достижений, так как он уже завоевывал золото в Рио и Токио. Реннер показала свой лучший результат в карьере на тех же играх, заняв третье место в категории для слабовидящих, что стало для нее первой международной медалью после нескольких попыток на Паралимпиаде.

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