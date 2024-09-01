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Шульц и его соратники должны проявлять терпение

Париж испытал сильное ливневые дожди, что привело к ухудшению качества воды. egyes иппделились запланированные триатлонные соревнования. Тренер Кольмель и Руководитель немецкой команды Шульц признают и понимают ситуацию.}

 and  Christian Meier
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Условия плохого качества воды приводят к задержке триатлонных событий.
Условия плохого качества воды приводят к задержке триатлонных событий.

- Шульц и его соратники должны проявлять терпение

После сильного ливня в Париже организаторы паралимпийского триатлона приняли решение отложить соревнования. Организаторы пришли к выводу, что вода в Сене слишком загрязнена для плавания из-за плохого качества воды. Соревнования перенесены на один день, но могут состояться во вторник, если это будет необходимо. В качестве альтернативы также рассматривается план проведения только дуатлона, который включает в себя велоспорт и бег.

Флагобearer Германии и двукратный победитель паралимпийских игр Мартин Шульц не в восторге от этой альтернативы. Он заявил: "Лично я считаю, что мы все предпочли бы плавать в Сене, чем участвовать в дуатлоне". Шульц был немного удивлен внезапной перепланировкой, так как качество воды было хорошим в последнее время.

Проблемы с качеством воды также возникли во время Олимпийских игр. Несмотря на инвестиции в 1,4 миллиарда евро в системы очистки сточных вод для обеспечения безопасного плавания в Париже, соревнования по триатлону были отложены из-за плохого качества воды во время Олимпийских игр. Сильный дождь повысил концентрацию бактерий в Сене.

Соревнования по триатлону, запланированные на понедельник, все еще под угрозой, так как продолжается мониторинг качества воды. Изначально планировалось провести соревнования в течение двух дней, но они были перенесены на воскресенье из-за прогноза погоды.

"Мы готовы к этому"

Немецкий тренер Том Кошмель объяснил: "Параметры почти в пределах безопасного диапазона, но они слегка превышают лимит". Он узнал о переносе после встречи с Всемирной федерацией триатлона, организационным комитетом и соответствующими французскими властями. "Мы оптимистично настроены на то, что все пойдет по плану завтра. Погода стабильна. Мы готовимся, но все еще есть шанс на вторник".

Последние тесты показали ухудшение качества воды в Сене, делая ее непригодной для плавания на мосту Александра III, где должны были соревноваться триатлеты. Тренировки также были отложены накануне в качестве меры предосторожности. Однако Шульц заявил: "Это было больше предосторожной мерой. Они просто очень осторожны, что в целом хорошо. Мы сейчас принимаем это".

Несмотря на улучшение качества воды в последнее время, сильный дождь вызвал всплеск уровня бактерий, что вызывает продолжающиеся опасения по поводу безопасности соревнований по триатлону в понедельник. Присутствие дождевой воды в Сене усугубляет проблему, делая необходимым тщательное мониторирование качества воды.

Флагобearer Германии Мартин Шульц, несмотря на свое предпочтение плаванию в Сене, проявил понимание к решениям организаторов, признавая, что меры предосторожности необходимы для безопасности всех.

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