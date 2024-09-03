Международные демонстрации во время саммита G20 - Штрафы, наложенные в ходе судебного разбирательства по делу Ронденбарг

Во время судебного процесса, связанного с насилием между демонстрантами и правоохранительными органами во время саммита G20 в Гамбурге в 2017 году, суд вынес решение о штрафах для двух обвиняемых. 29-летнего мужчину и 35-летнюю женщину признали виновными в беспорядках и пособничестве, а также в других преступлениях, таких как покушение на тяжкое телесное повреждение, повреждение собственности и нападение на полицейских, как объявил судья Гамбургского районного суда после семимесячного процесса.

Эти двое обвиняемых были среди группы из 150-200 противников саммита, которые бросали камни в полицию в Ронденбаре, Бahrenfeld и разрушали дорожные знаки, остановку автобуса, здание компании и повредили два автомобиля.

Хотя их непосредственное участие в этих преступлениях не было доказано, судья заявил, что их участие в протесте, который должен был перерасти в насилие, делает их виновными. Они носили черную или темную одежду и выражали солидарность с метателями камней и насильственными протестующими, что облегчало им смешивание с толпой после инцидента.

"Мы наказываем здесь за открытое проявление агрессии и поощрение насильственных действий", - заявил судья.

29-летнего человека приговорили к 90 дням тюрьмы, условно на два года, с штрафом в размере 15 евро в день, в то время как 35-летнего наказали таким же приговором, но с более высоким ежедневным штрафом в размере 40 евро. Кроме того, оба обвиняемых обязаны возместить значительные расходы на сложный процесс, который судья описал как "болезненный".

У обвиняемых есть неделя, чтобы обжаловать приговор. 29-летний человек намекнул, что серьезно рассмотрит этот вариант.

Судья сослался на их связь с экстремистскими действиями во время протеста, так как они поддерживали насильственных протестующих и носили одежду, продвигающую идеи. Процесс выявил эскалацию протестов до насильственного экстремизма, что привело к различным обвинениям и строгим наказаниям.

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