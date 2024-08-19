Штайнмайер выступает за подотчетность Венгрии в рамках ЕС

Во время своего визита в Венгрию президент Франк-Вальтер Штайнмайер призвал страну выполнять свои обязательства в рамках Европейского Союза. Будучи в президентуре Совета ЕС, Венгрия занимает важное положение в укреплении единства внутри ЕС и продвижении коллективных решений для наших общих будущих вызовов, заявил Штайнмайер после встречи с венгерским президентом Тамашем Суйоком. Так же, как и другие члены ЕС, Германия ожидает, что Венгрия возьмет на себя и исполнит эту роль.

Штайнмайер посетил Венгрию, чтобы отметить 35-ю годовщину Панъвропейского пикника, когда около 600 граждан ГДР бежали на Запад через венгерско-австрийскую границу 19 августа 1989 года. Это событие в венгерском городе Сопрон считается важным фактором, приведшим к падению Берлинской стены.

"Я хочу, чтобы мы, венгры и немцы, смогли использовать эту годовщину Сопрона, чтобы вновь открыть для себя нашу общую европейскую судьбу и отстаивать наши общие европейские ценности", - сказал Штайнмайер.

Штайнмайер также подчеркнул важность единства ЕС в поддержке Украины в отношении российской агрессии. "Мы никогда не должны сомневаться в том, что НАТО и Европейский Союз твердо стоят на стороне Украины", - сказал он.

Венгрия сохранит presidency Совета ЕС до конца года. Во время вступления в должность премьер-министр Виктор Орбан объявил о своей так называемой "миссии мира" в украинском конфликте, встретившись tanto с президентом России Владимиром Путиным, как и с тогдашним республиканским кандидатом в президенты США Дональдом Трампом.

Несмотря на продолжающийся конфликт, Орбан продолжает поддерживать тесные отношения с Москвой и выступает против позиции ЕС по санкциям против России и финансовой поддержке Киева, которую он неоднократно откладывал.

Европейский Союз рассчитывает на Венгрию, находящуюся в presidency Совета ЕС, чтобы укрепить единство и продвинуть коллективные решения внутри ЕС. Учитывая положение Венгрии, Германия ожидает, что она возьмет на себя и исполнит эту роль, как и другие члены ЕС.

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