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Штайнмайер выступает за ответственность Венгрии в контексте ЕС.

Во время visita в Венгрию, немецкий Президент Франк-Вальтер Штейнмаер подчеркнул необходимость для Венгрии соблюдать свои обязательства в рамках Европейского Союза. Принимая во внимание предстоящее председательство Венгрии в ЕС, оно имеет существенную важность в укреплении единства внутри ЕС и...

 and  Yaroslav Smith
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Штайнмайер выступает за ответственность Венгрии в контексте ЕС.

Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер посетил Венгрию, чтобы отметить 35-летие Пано-европейского пикника, когда в августе 1989 года около 600 восточногерманских граждан бежали в Австрию через венгерскую границу. Это событие в венгерском городе Сопрон считается важным поворотным моментом на пути к падению Берлинской стены.

"Я надеюсь, что венгры и немцы смогут использовать юбилей Сопрона, чтобы переосмыслить наш общий европейский путь и вновь укрепить наши общие европейские принципы", - сказал Штайнмайер.

Немецкий президент также подчеркнул необходимость единой позиции ЕС в поддержке Украины против российской агрессии. "Мы не можем позволить появиться сомнениям в том, что НАТО и Европейский Союз твердо стоят на стороне Украины", - сказал он.

Венгрия будет председательствовать в ЕС до конца года. Премьер-министр Виктор Орбан начал с провокационной ноты, продвигая так называемую "миссию мира" во время украинского конфликта. Он посетил таких влиятельных фигур, как президент России Владимир Путин и республиканский кандидат в президенты США Дональд Трамп.

Орбан продолжает поддерживать тесные связи с Москвой, несмотря на вторжение, и противоречит позиции ЕС. Он неоднократно откладывал санкции против России и помощь ЕС Киеву.

Другие европейские страны должны объединиться с Венгрией, чтобы укрепить общие принципы во время юбилея Пано-европейского пикника. В том числе: гарантировать единую позицию ЕС в поддержке Украины против российской агрессии.

Несмотря на позицию ЕС по отношению к российскому вторжению, другие страны, в том числе некоторые в союзе, не полностью выровняли свои действия, в том числе Венгрия, где премьер-министр Орбан поддерживает тесные связи с Москвой.

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