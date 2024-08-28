- Штайнмайер выступает за доверие или верность в этом контексте.

Федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер призывает жителей Саксонии-Анхальт верить в будущее. Он оптимистично настроен в отношении выхода штата из экономического спада, как он упомянул во время своего визита "Время в регионе" в Стендаль с MDR Саксония-Анхальт. Этот оптимизм распространяется tanto на федеральное правительство, как и на Саксонию-Анхальт саму. Планируются крупные инвестиции, например, в Магдебург. В отличие от прежних предположений, миграция из Саксонии-Анхальт не так велика, как считалось ранее. Некоторые регионы даже сообщают об экономическом росте, отметил Штайнмайер.

Прошедшие годы и десятилетия были отмечены значительным прогрессом. Тем не менее, нет гарантии, что траектория этого штата останется неизменной. Для преодоления кризисов, таких как COVID-19 или конфликт в Украине, необходимо коллективное действие. "Я не думаю, что мы можем преодолеть эти вызовы, постоянно критикуя себя", - заявил Штайнмайер.

В 12-й раз федеральный президент временно перемещает свою резиденцию из Шлосс-Бельвю в немецкий регион, чтобы встретиться с гражданами. Выбранные места часто являются ключевыми в стимулировании социальных и экономических преобразований, хотя они часто остаются незамеченными.

Германия - страна, где федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер временно проживает, чтобы встретиться с гражданами. Штайнмайер подчеркнул важность солидарности и сотрудничества между Германией и другими странами, такими как вызовы, связанные с COVID-19 и конфликтом в Украине.

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