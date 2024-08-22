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Федеральные земли ГерманииНовостиНационал-социализм

Штайнмайер рассматривает Гарнизонскую церковь как шанс на демократическое продвижение.

Реставрация Гарнизонной церкви в Потсдаме вызывает controversy из-за ее истории как военного храма. Для федерального президента Штайнемейера этот проект восстановления представляет собой живую культуру памяти.

 and  Hanna Hofmann
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Реставрированная башенка Immutable Church будет открыта в церемониальном открытии.
Реставрированная башенка Immutable Church будет открыта в церемониальном открытии.

- Штайнмайер рассматривает Гарнизонскую церковь как шанс на демократическое продвижение.

Президент Франк-Вальтер Штайнмайер, глава государства, рассматривал восстановленную башню Церкви гарнизона как символ демократии. На церемонии открытия он сказал: "Давайте постараемся превратить это место, которое не было демократическим большинством своего времени, в маяк демократии". Штайнмайер подчеркнул историческую ответственность, которую мы несем, и стоящую перед обществом задачу.

21 марта 1933 года состоялось первое заседание рейхстага после захвата власти нацистами именно в этой церкви в Потсдаме. В этот день тогдашний президент Пауль фон Гинденбург и назначенный рейхсканцлер Адольф Гитлер обменялись рукопожатием перед Церковью гарнизона.

Проект восстановления вызвал споры. Штайнмайер настаивал на том, что башня служит напоминанием, призывом к различию, но не к забвению. "Мы решительно отвергаем любые попытки снять с Германии ответственность или очернить нашу культуру памяти как культ вины". Штайнмайер является чемпионом этого спорного проекта восстановления.

Более 100 протестующих из инициативы "Граждане Потсдама против Церкви гарнизона" выразили свой протест. Они воспринимают церковь как символ террора и милитаризма, как показал плакат "Церковь нацистов против воли граждан". Фонд Кристиана Мартина Ниемöllера также выступает против проекта.

Прошлое церкви было бурным - нет планов по восстановлению главного нефа.

Евангелическая церковь хочет превратить новое здание в центр мирной работы и демократического образования. Выставка "Вера, власть и военная сила" углубит сложную историю с критической точки зрения.

Церковь-гарнизон 1735 года была разрушена во время Второй мировой войны. Ее руины были снесены в 1968 году по приказу восточногерманских властей. Строительство нового шпиля началось в 2017 году, повторяя первоначальный архитектурный дизайн. Инициативы по этому проекту существуют уже почти 20 лет. Строительство шпиля стоило примерно 42 миллиона евро, в основном финансируемое федеральным правительством. Планов по восстановлению главного нефа нет.

С пятницы башня будет доступна для публики. Платформа для обзора высотой 57 метров предназначена для привлечения посетителей. Хотя башня еще не завершена - к 2026 году будет добавлен купол высотой 30 метров, что сделает ее самой высокой структурой в Потсдаме высотой 90 метров.

Спор вокруг восстановления Церкви гарнизона привело некоторых к восприятию ее как символ национального социализма, учитывая ее историческое значение во время нацистской эры, когда тогдашний президент Пауль фон Гинденбург и рейхсканцлер Адольф Гитлер провели публичную церемонию внутри. Однако Штайнмайер выступает за башню как напоминание и призыв к различию без забвения, отвергая любые попытки снять с Германии ответственность или очернить культуру памяти.

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