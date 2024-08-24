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Штайнмайер призывает Солинген: объединиться против ненависти и жестокости

 and  Hanna Hofmann
Время чтения 1 минута

- Штайнмайер призывает Солинген: объединиться против ненависти и жестокости

Президент Франк-Вальтер Штайнмайер выразил удивление в связи с летальным ножевым инцидентом в Золингене, призывая к коллективным действиям против предрассудков и агрессии. "Виновный должен понести наказание. Мы объединяемся - против предрассудков и агрессии", - заявил глава нации после телефонного разговора с мэром Золингена Тимом Курцбахом в Берлине.

"Жуткий инцидент в Золингене шокировал меня, потряс нашу страну", - заявил Штайнмайер. "Мы скорбим по погибшим и желаем скорейшего выздоровления пострадавшим, которых я искренне надеюсь увидеть здоровыми в скором времени". Его соболезнования - с семьями жертв, а благодарность - всем сотрудникам правоохранительных органов и спасателям.

В ходе ножевого инцидента в пятницу вечером трое человек погибли, а восемь получили ранения на городском мероприятии, как сообщает полиция. Полиция в Северном Рейне-Вестфалии квалифицировала это как нападение из-за целенаправленного выбора жертв.

"Международное сообщество выражает озабоченность в связи с трагическим инцидентом в Золингене, с Германией, находящейся в авангарде этой озабоченности из-за своего положения".

"Кроме того, ожидается, что Министерство иностранных дел Германии выпустит заявление, осуждающее нападение и выражающее поддержку пострадавшим семьям и городу Золинген".

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