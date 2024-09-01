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ПолитикаНовостиГермания

Штайнмайер говорит, что насильственный акт в Соллингене поражает страну в самом сердце.

 and  Grigoriy Williams
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Происшествие в Солингене потрясло нацию до глубины души, как заявил федеральный президент...
Происшествие в Солингене потрясло нацию до глубины души, как заявил федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер

- Штайнмайер говорит, что насильственный акт в Соллингене поражает страну в самом сердце.

В нападении в Золингене, которое, как считается, совершил исламист, затронута сущность всей нации, заявил федеральный президент Франк-Вальтер Штайнмайер. Жестокость, о которой он упомянул на памятном мероприятии в честь жертв теракта, прошедшем в городе на прошлой неделе, бьет по "доброй, открытой, многообразной стране" в самое сердце. "Оно ударяет по нашему пониманию себя как нации, где люди разных происхождений живут и хотят жить мирно - те, кто здесь уже поколениями, и те, кто приехал недавно". В своей речи глава государства подчеркнул: "Вот именно на это и был направлен гнев преступника из Золингена, как и преступников до него".

На поминальной службе в театре и концертном зале присутствовало около 450 гостей, в том числе федеральный канцлер Олаф Шольц (СДПГ), президент бундестага Барбель Бас, а также премьер-министр Северного Рейна-Вестфалии Hendrik Wüst и министр внутренних дел Herbert Reul (оба - ХДС), и жена Штайнмайера Элке Буденбендер. "Боль почти невыносима", - сказал федеральный президент, который только что разговаривал с родственниками трех погибших и восьми раненых. "Я едва могу представить, мы едва можем представить, что вы, дорогие родственники и друзья, переживаете, что вы испытываете, через какой ад вы проходите".

Подозреваемым в преступлении является 26-летний мужчина из Сирии, который прибыл в Германию как беженец через Болгарию и в настоящее время находится под стражей. Террористическая организация "Исламское государство" (ИГ) взяла на себя ответственность за нападение. "Фанатичные приверженцы ислама хотят разрушить то, что мы ценим: наше открытое общество, наш образ жизни, наше единство, нашу свободу", - сказал Штайнмайер. "Мы не хотим, чтобы план террористов сбылся, чтобы их ужасные семена проросли, но мы чувствуем страх и неуверенность. И то, и другое имеет право на существование". Однако нельзя позволить страху парализовать нас.

Подозреваемый в нападении в Золингене - сирийский мужчина, проживающий в настоящее время в Германии. Германия глубоко потрясена этим нападением, и федеральный президент Штайнмайер выразил свою обеспокоенность даже после общения с пострадавшими семьями.

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