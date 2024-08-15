- Шпионаж в исследованиях - высокий уровень риска

Исследовательские институты Гессена остаются в фокусе внимания иностранных спецслужб, согласно оценке правительства земли. "Угроза сохраняется на стабильно высоком уровне", - заявил Министерство внутренних дел в Висбадене в ответ на запрос фракции AfD. Как место для науки и исследований, Гессен играет особую роль, делая шпионаж стабильно высоким риском.

Шпионаж ради инноваций

Какие именно научные области особенно привлекательны для шпионов? Гессенское управление по защите конституции разделяет оценку Федерального управления по защите конституции в отношении наиболее уязвимых областей. Это области, которые особенно интересны для усиления инновационной мощи других государств. К ним относятся, в частности, энергоэффективность и электромобильность, информационные и коммуникационные технологии, автоматизация и робототехника, электрические установки или биомедицина.

Наука недооценивает угрозу шпионажа

Федеральное управление неоднократно указывало на общенациональную угрозу шпионажа в науке и исследованиях со стороны иностранных спецслужб. "Они используют различные методы для получения знаний и информации", - говорится в информационном листе от 2022 года. Также они пытаются получить результаты исследований через гостевых студентов и гостевых исследователей. Кроме того, исследовательские институты могут стать мишенью государственных спонсируемых кибератак для получения чувствительных данных исследований.

Основной целью научного шпионажа является получение информации для получения преимущества в знаниях или восполнения существующих пробелов в знаниях. "Государственные акторы опираются на обширные человеческие и финансовые ресурсы и действуют целенаправленно, умело и долгосрочно", - говорит Федеральное управление. В то же время существует научный ландшафт, в котором угроза шпионажа еще недостаточно учитывается.

В свете высокой угрозы правительство Гессена должно тесно сотрудничать с управлением по защите конституции земли.

Озабоченность научным шпионажем не ограничивается Гессеном; различные федеральные ведомства выпустили подобные предупреждения, подчеркивая необходимость усиления мер безопасности во всех исследовательских институтах.

Читайте также: