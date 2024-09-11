Шон "Дидди" Комбс будет оштрафован на 100 миллионов долларов.

За последний год американский рэпер Сян "Дидди" Комбс неоднократно подвергался критике из-за обвинений в сексуальных домогательствах, в том числе в изнасиловании и торговле людьми. Недавно против него было вынесено решение по умолчанию, согласно которому он должен выплатить огромную сумму в размере 100 миллионов долларов в качестве компенсации.

По данным "Вариети", это решение вступило в силу после того, как Комбс не явился на обязательное виртуальное судебное заседание 9 сентября. Истцом, который получил эту значительную сумму, является человек, отбывающий тюремное заключение.

Обвинение основано на утверждении, что Комбс подсыпал наркотики и изнасиловал человека по имени Деррик Ли Карделло-Смит на вечеринке в 1997 году. Поскольку это решение по умолчанию, остается неясным, будет ли Комбс в конечном итоге обязан выплатить эту сумму. Он все еще может оспорить вердикт, подав апелляцию.

Подобно этому, музыкальный продюсер Родни "Лил Род" Джонс выдвинул обвинения в сексуальных домогательствах против Комбса в феврале, требуя 30 миллионов долларов компенсации. Согласно иску, Комбс неприлично прикасался и подсыпал наркотики Джону. В интервью "Роллинг Стоун" в конце августа Джонс описал Комбса как "монстра".

Существует множество других обвинений в адрес Комбса. Его бывшая партнерша, Касси Виентура, обвинила его в неоднократных актах насилия в течение их десятилетнего романа. Первоначальные отрицания Комбса были опровергнуты, когда в мае был опубликован видеоролик с камер видеонаблюдения в отеле, на котором он преследует свою полуобнаженную подругу по коридору отеля, пытаясь избить ее. В ноябре 2023 года между ними было достигнуто судебное соглашение.

В свете многочисленных обвинений важно обратить внимание на серьезное обвинение в изнасиловании Сьяна Комбса, подробно описанное Дерриком Ли Карделло-Смитом в его иске. Утверждается, что инцидент произошел на вечеринке в 1997 году, когда Карделло-Смит обвинил Комбса в подсыпании наркотиков и сексуальном насилии.

Несмотря на решение по умолчанию против него, Сян Комбс все еще может оспорить вердикт в деле об изнасиловании, подав апелляцию.

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