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ПолитикаНовостиНижняя Саксония

Шолц занимается банкетным банкетом, по сообщениям, употребляет слишком много и потенциально вредит своему здоровью.

 and  Ann Bradley
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Перед своей речью Шольц выразил больше'appréhension'', чем перед выступлением перед Генеральной...
Перед своей речью Шольц выразил больше'appréhension'', чем перед выступлением перед Генеральной Ассамблеей ООН, как упоминалось в Вечте.

Шолц занимается банкетным банкетом, по сообщениям, употребляет слишком много и потенциально вредит своему здоровью.

Как федеральный лидер, Шольц выступил с речью на традиционном фестивале Штоппельмаркт в Нижней Саксонии. Его выступление было встречено с большим энтузиазмом. Шольц покорил толпу своим самоироничным юмором. С лукавой ухмылкой он упомянул о своей якобы плохой способности общаться.

Федеральный канцлер Германии Олаф Шольц добавил нотку юмора в свою речь на традиционном фестивале Штоппельмаркт в Векте, Нижняя Саксония. С усмешкой он поделился: "Я волновался перед этой речью больше, чем перед выступлением на Генеральной Ассамблее ООН". По словам газеты фестиваля, Шольц известен как тихий оратор, а не как красноречивый выступающий.

"Давайте скажу вам, это было нелегко заработать это звание", - пошутил он, вызвав волну смеха среди зрителей. Жителей Северной Германии часто критикуют за отсутствие живости, сказал Шольц: "Но это полная ложь - мы просто обдумываем каждое слово, и иногда это занимает часы".

Шольц, как первый федеральный канцлер, стал первым, кто выступил на Штоппельмаркте. Мэр Векты, Кристиан Катер, пригласил его на 726-й выпуск традиционного фестиваля.

На краю пропасти: близкое спасение Меера Верфта

Перед речью Шольца министр-президент Нижней Саксонии Штефан Вайль произнес приветственную речь. Он подчеркнул, что присутствие федерального канцлера на Штоппельмаркте свидетельствует о том, что фестиваль признан значимым национальным культурным событием.

В более серьезном тоне Вайль также обсудил усилия по спасению верфи Меер Верф в Папенбурге, которая находится на грани банкротства. Он подчеркнул, что сохранение верфи от закрытия является приоритетом для всех сторон, так как, по сообщениям, соглашение о ее спасении близко. "Гол не забит, но прогресс обнадеживает", - сказал он, и аплодисменты наполнили комнату.

После своей шутливой речи Шольц признал критику, часто направленную на жителей Нижней Саксонии, сказав: "Люди могут думать, что северяне всегда обдумывают, но мы просто хотим тщательно выбирать наши слова". Позже на фестивале министр-президент Нижней Саксонии Штефан Вайль обсудил опасную ситуацию верфи Меер Верф в Папенбурге, подчеркивая коллективные усилия по обеспечению ее будущего и предотвращению банкротства.

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